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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:28

Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити суттєві невиправні помилки в житті.
Старайтеся, пане флаймане, і далі.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 чер, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:40

  akurt написав:Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Замість того, щоби нарешті знайти роботу, все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити масові суттєві невиправні помилки в житті.
Нехай грається.
Прикольно.

Взагалі не бачу чого "надрачують" деякі на курс. Головне - скільки доларів чи євро маєш, а то все дрібниці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:45

Так воно ж цього НЕ розуміє.
Не розуміє простих речей: я злив сьогодні бакси та заплатив податок на нерухомість - цілих 524 ліри (524/24,5=21,4$). То за перше півріччя 2023 року.
Аби воно мало долЯри та вміло б їми розпоряджатися...
Та мало б нерухомість...
Ех... Як би ж...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:37

akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція? Жити серед успішних лендлордів - кацапів, іракців, арабів та якщо чесно і наших співвітчизників - таке собі задоволення - у нас хоч кацапів та арабів менше)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:41

а може таки орендуємо, а не інвестуємо

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:15

  cherchiltank написав:akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція?

Ну, по-перше, не "Турція", а "Туреччина".
По-друге, не все так просто: треба ж мати доляри. Погодьтеся, щоби заробити доляри, треба думати головОМ, а не ногОМ.
Он у флаймана немає ні долярів, ні життя...
Він вже й радий був би хоч у "Турцію", хоч в Албанію (дуже хвалив на цьому форумі, хоча ніколи там не був), хоч в Монголію (дуже хвалив життя в юрті, хоча ніколи не мав ні юрти, ні вислюка), хоч в Конго (дуже хвалив конголезьких дівчат, хоча ніколи ту країну не бачив навіть на мапі)...
А життя інше: зранку до вечора шукає "відосики" для викладування тут.
Ось так воно... Ото таке "жити"...
Вам трохи легше: здаєте 2 квартири по 10 000 ГРИВЕНЬ та по 12 000 ГРИВЕНЬ - ну не доляри ж, але й то приємно. Думали головОМ, а не ногОМ.

А якщо чесно, то Ви дуже мудро написали, істина:
"маючи доляри можна жити в будь-якій країні".
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:57

Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111, так 4488, то 0001...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України" дивляться пересічні громадяни Туреччини...

Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля: четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі - замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.

Відосики не розміщує. Туреччину називає "Туреччина", Сербію - "Сербією", Францію - "Францією", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:32

  akurt написав:Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111, так 4488, то 0001...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України" дивляться пересічні громадяни Туреччини...

Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля: четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі - замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.

Відосики не розміщує. Туреччину називає "Туреччина", Сербію - "Сербією", Францію - "Францією", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні

Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону? Брат троюрідний має трьох дітей, хоче в Данію за машиною змотатися. Ось і цікавлюся.
Пи. Си. Ганяв зі Львова до Мадрида в 19 році 3400 км(там 3200, але з гаком в Париж) Три дні в один бік. Можна за два.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:41

  Bolt написав:Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону?

Ну - я людина коректна і про такі приватні особливості сильно не питав. Не зручно питати.
Можливо, при нагоді запитаю акуратно більш докладно.
  Bolt написав:Пи. Си. Ганяв зі Львова до Мадрида в 19 році 3400 км(там 3200, але з гаком в Париж) Три дні в один бік. Можна за два.

З Аліканте до Києва 3 700 км - він виїхав в понеділок - в четвер вже віддав авто і був вдома.

Я планую на осінь з"їздити на авто у Францію - з Анталії - 3 600 км: Туреччина, Болгарія, Сербія, Хорватія, Італія, Франція. Планую проїжджати не більше 900 км за день. На всьому маршруті мені є незнайомими тільки Сербія та Хорватія: а так я їздив по Словенії (найкрасивіша країна світу), з Словенії на Італію (через Трієст), всі околиці Венеції та далі на Vicenza - Verona - Brescia - Milano я попоїздив за кермом багато. Впіймав штраф за 92 км/год від італійців на трасі на Флоренцію - там знак був 70... Перевищення вище, ніж на 20 км/год обійшлося дуже дорого...

Витрати пального в один бік з Анталії на Тулуза теоретично 4х36=144 літра.
Але не відкидаю варіант - літаком до Тулузи, а там взяти авто напрокат.
Є цікаві варіанти через Франкфурт, або через Марсель або Ліон.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 чер, 2023 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:59

  akurt написав:
  Bolt написав:Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону?

Ну - я людина коректна і про такі приватні особливості сильно не питав. Не зручно питати.
Можливо, при нагоді запитаю акуратно більш докладно.
  Bolt написав:Пи. Си. Ганяв зі Львова до Мадрида в 19 році 3400 км(там 3200, але з гаком в Париж) Три дні в один бік. Можна за два.

З Аліканте до Києва 3 700 км - він виїхав в понеділок - в четвер вже віддав авто і був вдома.
Я планую на осінь з"їздити на авто у Францію - з Анталії - 3 600 км: Туреччина, Болгарія, Сербія, Хорватія, Італія, Франція. Планую проїжджати не більше 900 км за день.
Витрати пального в один бік орієнтовно 4х37=148 літрів.
Але не відкидаю варіант - літаком до Тулузи, а там взяти авто напрокат.
Є цікаві варіанти через Франкфурт, або через Марсель або Ліон.

Три дні їхав, бо перший день на довбаному Краковці з п'ять годин втратив, на другій день в Дрезденськц галерею на декілька годин заїхати, на третій в Париж зробити чергове фото біля Ейфелевої вежі та подивитись на собор Богоматері без даху. Ну і для цікавості заїхати на півгодини в Біарітц змочити ногі в Атлантичному океані.
Пи. Си. Значний видаток крім бензина складають платні дороги. Францію переїхати коштувало, щось в р-ні 100€😾
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