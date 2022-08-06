|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:15
Все правильно робили: я раз приїхав у Відень - нагло поставив авто на парковці Віденської опери (було написано "для артистів" - хі-хі) - і обійшли весь Відень (за світовий день).
Платні дороги - штука цікава - дорога - в Італії десь 10 центів за 1 км - але я на власному прикладі впевнився, що воно того варто:
якось в Італії вирішив зекономити та поїхав НЕ по платній трасі від Verona на Trento, а по муніципальній дорозі - там дорога чудова, але весь час "кругові роз"язки" та швидкість весь час "50".
Тут то мне і обігнав на крутій тачці один легінь. Ну обігнав - швидкий парубок - так обігнав, я іду 50... Штрафів по 100 євро платити не хочу...
Хвилин через 20 помічаю попереду гвинтокрил, який явно хоче приземлитися. На гвинтокрилі "червоні хрести". Ого... Попереду: чергова кругова роз"вязка і залишки авто ТОГО САМОГО ЛЕГІНЯ.
Гвинтокрил намагався десь приземлитися.
Я після цього зійшов на платну...
Іншим разом йшов по платній трасі від Бергамо до Тренто - був сильний сніг з дощем.
І на спідометрі було 120... Так що воно того варто: жодного перехрестя та світлофора...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 23 чер, 2023 08:18, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7818
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:17
akurt написав:
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Тут думаю діло не в супер-дорогих авто, а в рівнях ВВП на душу населення цих країн і паритету - дохід і вартість таких авто.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7766
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:18
akurt написав:
Все правильно робили: я раз приїхав у Відень - нагло поставив авто на парковці Віденської опери (було написано "для артистів" - хі-хі) - і обійшли весь Відень (за світовий день).
Платні дороги - штука цікава - дорога - в Італії десь 10 центів за 1 км - але я на власному прикладі впевнився, що воно того варто:
якось в Італії вирішив зекономити та поїхав НЕ по платній трасі від Verona
на Trento
, а по муніципальній дорозі - там дорога чудова, але весь час "кругові роз"язки" та швидкість весь час "50".
Тут то мне і обігнав на крутій тачці один легень. Ну обігнав - швидкий парубок - так обігнав, я іду 50... Штрафів по 100 євро платити не хочу...
Хвилин через 20 помічаю попереду гвинтокрил, який явно хоче приземлитися. На гвинтокрилі "червоні хрести". Ого... Попереду: чергова кругова роз"вязка і залишки авто ТОГО САМОГО ЛЕГІНЯ.
Гвинтокрил намагався десь приземлитися.
Я після цього зійшов на платну...
Іншим разом йшов по платній трасі від Бергамо до Тренто - був сильний сніг з дощем.
І на спідометрі було 120... Так що воно того варто: жодного перехрестя та світлофора...
В Італії на недешеві платні дороги, накладається, мабуть найдорожчий бензин у Європі.
Пи. Си. У Відні щапаркувпвся біля Хундертвассер хауса. Пішли подивитися. Прихожу. Чувачок Q7 паркує. Не поміщається. Я трохи відїхав. Там вилазить з нех вилазить дідок Австрієць за 70.😏Данке.
Я в нього питаю, чи тут платна парковка. Він каже - так. Я питаю де тут талончик можна купити. Він з бардачка дістаж пачку і дає мені на годинний за 3€. Я подякував. Але використав його пізніше. Причому час паркування поставив на 15 хв пізніше ніж запаркувався. 😼
Але все одно в центрі біля собора Штефана, ставив машину га підземну парковку, бо на вулиці не було вільних міст. Щось з 5€/година там коштувала.
Я
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 23 чер, 2023 08:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2035
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:22
Ну так, я про те знаю, що платні траси в Італії не дешеві: платив і не раз...
Особливо важно платити після неймовірно чудових безоплатних трас в Туреччині.
Платні тільки в районі Стамбула - але там досить дешево і велике задоволення їхати із швидкістю 150 (дозволена швидкість) і 4 (ЧОТИРИ) полоси в кожному напрямку...
Всі витрати на ділянці від Анталії до кордону із Болгарією обходяться десь в 20 доларів - а там рівно 1000 км (!).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7818
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:23
akurt написав: cherchiltank написав:akurt
Ну якщо чесно
то маючи доляри
можна жити
в будь-якій країні - нахєра та Турція?
Ну, по-перше, не "Турція", а "Туреччина".
По-друге, не все так просто: треба ж мати доляри.
Погодьтеся, щоби заробити доляри, треба думати головОМ
, а не ногОМ
.
Он у флаймана немає ні долярів, ні життя...
Він вже й радий був би хоч у "Турцію
", хоч в Албанію
(дуже хвалив на цьому форумі, хоча ніколи там не був
), хоч в Монголію
(дуже хвалив життя в юрті, хоча ніколи не мав ні юрти, ні вислюка
), хоч в Конго
(дуже хвалив конголезьких дівчат, хоча ніколи ту країну не бачив навіть на мапі
)...
А життя інше: зранку до вечора шукає "відосики" для викладування тут.
Ось так воно... Ото таке "жити
"...
Вам трохи легше: здаєте 2 квартири по 10 000 ГРИВЕНЬ та по 12 000 ГРИВЕНЬ - ну не доляри ж, але й то приємно. Думали головОМ
, а не ногОМ
.
А якщо чесно
, то Ви дуже мудро написали, істина:
"маючи доляри можна жити в будь-якій країні
".
Я здаю 3 квартири а не дві та і в умовах війни не до жиру- цікаво скільки б коштували квартири в Анталії при війні?) а ще цікаво скільки зараз на доляри оренда в Туреччині? Бо ліра вже 25)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23864
|16165817
|
|
|9772
|6104931
|
|
|6
|374128
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|