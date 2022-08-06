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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:15

Все правильно робили: я раз приїхав у Відень - нагло поставив авто на парковці Віденської опери (було написано "для артистів" - хі-хі) - і обійшли весь Відень (за світовий день).

Платні дороги - штука цікава - дорога - в Італії десь 10 центів за 1 км - але я на власному прикладі впевнився, що воно того варто:
якось в Італії вирішив зекономити та поїхав НЕ по платній трасі від Verona на Trento, а по муніципальній дорозі - там дорога чудова, але весь час "кругові роз"язки" та швидкість весь час "50".
Тут то мне і обігнав на крутій тачці один легінь. Ну обігнав - швидкий парубок - так обігнав, я іду 50... Штрафів по 100 євро платити не хочу...
Хвилин через 20 помічаю попереду гвинтокрил, який явно хоче приземлитися. На гвинтокрилі "червоні хрести". Ого... Попереду: чергова кругова роз"вязка і залишки авто ТОГО САМОГО ЛЕГІНЯ.
Гвинтокрил намагався десь приземлитися.
Я після цього зійшов на платну...
Іншим разом йшов по платній трасі від Бергамо до Тренто - був сильний сніг з дощем.
І на спідометрі було 120... Так що воно того варто: жодного перехрестя та світлофора...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 чер, 2023 08:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.

Тут думаю діло не в супер-дорогих авто, а в рівнях ВВП на душу населення цих країн і паритету - дохід і вартість таких авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:18

  akurt написав:Все правильно робили: я раз приїхав у Відень - нагло поставив авто на парковці Віденської опери (було написано "для артистів" - хі-хі) - і обійшли весь Відень (за світовий день).

Платні дороги - штука цікава - дорога - в Італії десь 10 центів за 1 км - але я на власному прикладі впевнився, що воно того варто:
якось в Італії вирішив зекономити та поїхав НЕ по платній трасі від Verona на Trento, а по муніципальній дорозі - там дорога чудова, але весь час "кругові роз"язки" та швидкість весь час "50".
Тут то мне і обігнав на крутій тачці один легень. Ну обігнав - швидкий парубок - так обігнав, я іду 50... Штрафів по 100 євро платити не хочу...
Хвилин через 20 помічаю попереду гвинтокрил, який явно хоче приземлитися. На гвинтокрилі "червоні хрести". Ого... Попереду: чергова кругова роз"вязка і залишки авто ТОГО САМОГО ЛЕГІНЯ.
Гвинтокрил намагався десь приземлитися.
Я після цього зійшов на платну...
Іншим разом йшов по платній трасі від Бергамо до Тренто - був сильний сніг з дощем.
І на спідометрі було 120... Так що воно того варто: жодного перехрестя та світлофора...

В Італії на недешеві платні дороги, накладається, мабуть найдорожчий бензин у Європі.
Пи. Си. У Відні щапаркувпвся біля Хундертвассер хауса. Пішли подивитися. Прихожу. Чувачок Q7 паркує. Не поміщається. Я трохи відїхав. Там вилазить з нех вилазить дідок Австрієць за 70.😏Данке.
Я в нього питаю, чи тут платна парковка. Він каже - так. Я питаю де тут талончик можна купити. Він з бардачка дістаж пачку і дає мені на годинний за 3€. Я подякував. Але використав його пізніше. Причому час паркування поставив на 15 хв пізніше ніж запаркувався. 😼
Але все одно в центрі біля собора Штефана, ставив машину га підземну парковку, бо на вулиці не було вільних міст. Щось з 5€/година там коштувала.
Я
Востаннє редагувалось Bolt в П'ят 23 чер, 2023 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:22

Ну так, я про те знаю, що платні траси в Італії не дешеві: платив і не раз...

Особливо важно платити після неймовірно чудових безоплатних трас в Туреччині.
Платні тільки в районі Стамбула - але там досить дешево і велике задоволення їхати із швидкістю 150 (дозволена швидкість) і 4 (ЧОТИРИ) полоси в кожному напрямку...
Всі витрати на ділянці від Анталії до кордону із Болгарією обходяться десь в 20 доларів - а там рівно 1000 км (!).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:23

  akurt написав:
  cherchiltank написав:akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція?

Ну, по-перше, не "Турція", а "Туреччина".
По-друге, не все так просто: треба ж мати доляри. Погодьтеся, щоби заробити доляри, треба думати головОМ, а не ногОМ.
Он у флаймана немає ні долярів, ні життя...
Він вже й радий був би хоч у "Турцію", хоч в Албанію (дуже хвалив на цьому форумі, хоча ніколи там не був), хоч в Монголію (дуже хвалив життя в юрті, хоча ніколи не мав ні юрти, ні вислюка), хоч в Конго (дуже хвалив конголезьких дівчат, хоча ніколи ту країну не бачив навіть на мапі)...
А життя інше: зранку до вечора шукає "відосики" для викладування тут.
Ось так воно... Ото таке "жити"...
Вам трохи легше: здаєте 2 квартири по 10 000 ГРИВЕНЬ та по 12 000 ГРИВЕНЬ - ну не доляри ж, але й то приємно. Думали головОМ, а не ногОМ.

А якщо чесно, то Ви дуже мудро написали, істина:
"маючи доляри можна жити в будь-якій країні".

Я здаю 3 квартири а не дві та і в умовах війни не до жиру- цікаво скільки б коштували квартири в Анталії при війні?) а ще цікаво скільки зараз на доляри оренда в Туреччині? Бо ліра вже 25)
cherchiltank
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