Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:56

Я таку информацію периодично даю:

- ціна квартири 1+1 (двокімнатна) в Анталії - орієнтиром слугує НА СЬОГОДНІ цифра 150 000 доларів. Поки на цій гілці та спорідненій не почав смітити російськими відосиками наш знавець КРЖН - кумедний флайман - це був вересень 2018 року - я всім радив вкластися в квартири в Анталії - тоді ціни були від 36 000 до 54 000 доларів. Такі ціни булі в період 2017-2020 років. Був час для інвестицій...

- орієнтир цін на оренду квартир на сьогодні - 15 000...20 000 лір (у 2022 були стрибки до 40 000 лір).

Зараз чую весь час ціни на оренду від 12 000 лір до 17 000 лір - це на сьогодні при курсі 23,50 лір за долар 510-720 доларів.

При оренді на місяць чую ціни близько 800 доларів.

За таку ціну - квартири в "спальних" районах, не біля моря.



P.S. Стрибок курсу долара в Туреччині відбувся в четвер приблизно о 14-00 - до цифри в 24,40.

З одного боку нічого несподіваного: я ще на початку травня прогнозував - тут є допис на форумі - курс 24-25 ліри за долар.

Тут деякі горе-хВахівці, намагаючись довести, що жити в наметі з очерету на околицях Тернополя та харчуватися дитячою сумішшю "Малюк" розведеною у колодязній воді - то заспокійливе для курсу ліра/долар. Примітка: ліру турецьку останні 1/2 сторіччя не тримали в руках.

Насправді все інакше: для іноземця з доларами такий курс - то просто іменини серця.

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