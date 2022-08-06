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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:16

  akurt написав:Центральний банк (CBRT) вчора підвищив процентні ставки вперше за 27 місяців, після чого різко піднялися обмінні курси, керівництво економіки здійснило чудовий візит: Віце-президент Джевдет Їлмаз і міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек вчора в рамках робочого візиту зустрілися з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
Ну, комусь Захід поможе... А комусь - Емірати...

Повертаючись з пляжу заїхав в Carrefour та купив 4 пляшки фірмового шампанського Брют від ТМ Sava по 185 лір або - прямо в супермаркеті злив бакси на смартфоні по 25 - безкоштовна роздача шампанського: 185/25=7,40 долара за пляшку...
Долар по 50?
"Подождем, твою мать, подождём!" (з відомої пісні).

Це не шампанське а ігристе вино - переплатили)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:04

Це ви розкажете комусь іншому:
- я особисто був в провінції Шампань і знаю, що «Шампанським» може називатися виключно продукт, виготовлений з винограду, вирощеного саме там. На це споглядати неймовірно цікаво: ідеш по трасі: праворуч виноградники, і з того винограду виробляють «Шампанське». Ліворуч від траси виноградники - вже не «Шампанське».
- я особисто в травні відвідував виноробні в Каліфорнії, де подають для дегустації ігристі вина типу шампанського Domaine Carneros.
Це фото моє під час дегустації
https://ibb.co/xzFyx1j
Ціну на пляшку цього ігристого вина не буду писати, бо ви не зможете не тільки ПЕРЕплатити, а навіть оплатити (фото з мого смартфона):
https://ibb.co/jL56y3g
- крім того, відвідав в травні знамениту виноробню, яка була показана в фільмі про те, як вино цієї виноробні перемогло французькі вина на міжнародному конкурсі. Це виноробня Château Montelena. Пляшка вина з цієї виноробні коштує 71$+податок штату Каліфорнія.

В своєму тексті я написав слово «шампанське» з малої букви, тобто це НЕ НАЗВА, а вид напоїв, я вважав, що нашим людям так зрозуміліше.
Так що хто за що переплатив - можете писати не мені.
Я можу написати, що ви за все переплачуєте в АТБ, або в Сільпо, але коректно писати не буду.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.

Курс вже на моменті 25.
Тепер я зрозумів як пан Акурт додаткову вартість рахує - в турецьких лірах)))
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