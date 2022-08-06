Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:04

Це ви розкажете комусь іншому:- я особисто був в провінції Шампань і знаю, що «Шампанським» може називатися виключно продукт, виготовлений з винограду, вирощеного саме там. На це споглядати неймовірно цікаво: ідеш по трасі: праворуч виноградники, і з того винограду виробляють «Шампанське». Ліворуч від траси виноградники - вже не «Шампанське».- я особисто в травні відвідував виноробні в Каліфорнії, де подають для дегустації ігристі вина типу шампанського Domaine Carneros.Це фото моє під час дегустаціїЦіну на пляшку цього ігристого вина не буду писати, бо ви не зможете не тільки ПЕРЕплатити, а навіть оплатити (фото з мого смартфона):- крім того, відвідав в травні знамениту виноробню, яка була показана в фільмі про те, як вино цієї виноробні перемогло французькі вина на міжнародному конкурсі. Це виноробня Château Montelena. Пляшка вина з цієї виноробні коштує 71$+податок штату Каліфорнія.В своєму тексті я написав слово «шампанське» з малої букви, тобто це НЕ НАЗВА, а вид напоїв, я вважав, що нашим людям так зрозуміліше.Так що хто за що переплатив - можете писати не мені.Я можу написати, що ви за все переплачуєте в АТБ, або в Сільпо, але коректно писати не буду.