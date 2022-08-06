akurt написав:Центральний банк (CBRT) вчора підвищив процентні ставки вперше за 27 місяців, після чого різко піднялися обмінні курси, керівництво економіки здійснило чудовий візит: Віце-президент Джевдет Їлмаз і міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек вчора в рамках робочого візиту зустрілися з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
Ну, комусь Захід поможе... А комусь - Емірати...
Повертаючись з пляжу заїхав в Carrefour та купив 4 пляшки фірмового шампанського Брют від ТМ Sava по 185 лір або - прямо в супермаркеті злив бакси на смартфоні по 25 - безкоштовна роздача шампанського: 185/25=7,40 долара за пляшку...
Долар по 50?
"Подождем, твою мать, подождём!" (з відомої пісні).
Це не шампанське а ігристе вино - переплатили)