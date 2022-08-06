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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:16
akurt написав:Центральний банк (CBRT)
вчора підвищив процентні ставки вперше за 27 місяців, після чого різко піднялися обмінні курси, керівництво економіки здійснило чудовий візит: Віце-президент Джевдет Їлмаз
і міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек
вчора в рамках робочого візиту зустрілися з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
Ну, комусь Захід поможе... А комусь - Емірати...
Повертаючись з пляжу заїхав в Carrefour
та купив 4 пляшки фірмового шампанського Брют від ТМ Sava по 185 лір або - прямо в супермаркеті злив бакси на смартфоні по 25 - безкоштовна роздача шампанського: 185/25=7,40 долара за пляшку...
Долар по 50?
"Подождем, твою мать, подождём!"
(з відомої пісні).
Це не шампанське а ігристе вино - переплатили)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:04
В своєму тексті я написав слово «шампанське» з малої букви, тобто це НЕ НАЗВА, а вид напоїв, я вважав, що нашим людям так зрозуміліше.
Так що хто за що переплатив - можете писати не мені.
Я можу написати, що ви за все переплачуєте в АТБ, або в Сільпо, але коректно писати не буду.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 24 чер, 2023 03:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:55
akurt написав:
Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
Курс вже на моменті 25.
Тепер я зрозумів як пан Акурт додаткову вартість рахує - в турецьких лірах)))
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:03
Пане Denik, нагадайте, яким боком Ви стоїте до турецької ліри?
На скільки я знаю, ви пов"язані із влаштуванням дітей форумчан на отримання кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу", а ось хвилювання про недосяжне трохи дивує.
P.S. Класні слова ви процитували: «варто подумати про дві прості речі».
Шкода що далі - «подумати про дві прості речі» - не осилили.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:42
akurt написав:
Краще згадайте, яку дурню ви наробили, коли гривня з цифри 9,00 піднялася/впала до цифри 40,00.
У 2013 році наприкінці літа, бачачи як чівокуня спускає ЗВР познімав майже все з банків та склав в сейф...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:44
akurt написав:
На скільки я знаю, ви пов"язані із влаштуванням дітей форумчан на отримання кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу", а ось хвилювання про недосяжне трохи дивує.
Не маю жодного відношення до цього.
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