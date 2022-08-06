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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:16
akurt написав:Центральний банк (CBRT)
вчора підвищив процентні ставки вперше за 27 місяців, після чого різко піднялися обмінні курси, керівництво економіки здійснило чудовий візит: Віце-президент Джевдет Їлмаз
і міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек
вчора в рамках робочого візиту зустрілися з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
Ну, комусь Захід поможе... А комусь - Емірати...
Повертаючись з пляжу заїхав в Carrefour
та купив 4 пляшки фірмового шампанського Брют від ТМ Sava по 185 лір або - прямо в супермаркеті злив бакси на смартфоні по 25 - безкоштовна роздача шампанського: 185/25=7,40 долара за пляшку...
Долар по 50?
"Подождем, твою мать, подождём!"
(з відомої пісні).
Це не шампанське а ігристе вино - переплатили)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:04
В своєму тексті я написав слово «шампанське» з малої букви, тобто це НЕ НАЗВА, а вид напоїв, я вважав, що нашим людям так зрозуміліше.
Так що хто за що переплатив - можете писати не мені.
Я можу написати, що ви за все переплачуєте в АТБ, або в Сільпо, але коректно писати не буду.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 24 чер, 2023 03:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:55
akurt написав:
Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
Курс вже на моменті 25.
Тепер я зрозумів як пан Акурт додаткову вартість рахує - в турецьких лірах)))
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:03
Пане Denik, нагадайте, яким боком Ви стоїте до турецької ліри?
На скільки я знаю, ви пов"язані із влаштуванням дітей форумчан на отримання кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу", а ось хвилювання про недосяжне трохи дивує.
P.S. Класні слова ви процитували: «варто подумати про дві прості речі».
Шкода що далі - «подумати про дві прості речі» - не осилили.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:42
akurt написав:
Краще згадайте, яку дурню ви наробили, коли гривня з цифри 9,00 піднялася/впала до цифри 40,00.
У 2013 році наприкінці літа, бачачи як чівокуня спускає ЗВР познімав майже все з банків та склав в сейф...
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Додано: Суб 24 чер, 2023 11:44
akurt написав:
На скільки я знаю, ви пов"язані із влаштуванням дітей форумчан на отримання кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу", а ось хвилювання про недосяжне трохи дивує.
Не маю жодного відношення до цього.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 12:22
Принцип трьох "Л" або гроші нерухомості повинні працювати
Частина 3: вторинний ринок.
Примітка: "Принцип "ЛЛЛ" в нерухомості означає прості речі:
Л - локація.
Л - локація.
Л - локація.
Результати дослідження. Критерії: квартира 1+1 - в пристойному мікрорайоні з урахуванням принципу "ЛЛЛ". Не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх). Пошук здійснювався за даними найбільш популярного сайту sahibinden.
Пошук 1: квартири в будинках не старших за 5 років. Вторинний ринок.
Знайдено 6 варіантів (я думав, що буде більше. Теоретично є більше квартир в продажу - але вони не підходили за критеріями: в основному поверх "0" (по-нашому "1") - такі квартири рахуються за другий ґатунок.
Мінімальна ціна: 2 600 000 лір або близько 112 000 доларів.
Максимальна ціна: 3 500 000 лір або близько 150 000 доларів.
Примітка: всі оголошення - до 22 червня 2023 року, коли після підвищення облікової ставки ЦБ Туреччини долар несподівано вийшов на цифру 25,20 ліри за долар - з рівня 23,20, а раніше навіть і 18,5 ліри за долар.
Коли продавці або ріелтори виставляли оголошення я думаю, що вони орієнтувалися на цифри 18,5...23,2, а НЕ на 25,2, яка невідомо чи буде триматися.
За максимальною ціною досить непогана квартира - планування як у мого приятеля, який з моєї подачі купив квартиру 1+1 за 54 000 доларів в травні 2018 року - майже постійно проживає у Великій Британії, але в ці дні вже місяць живе у власній - в Анталії. Щось і не збирається виїжджати назад в Туманний Альбіон.
Серед недоліків: будинок розташований на краю мікрорайону, що НЕ є дуже добрим: явно є/буде проблема з магазинами та міським транспортом. Треба дивимтися на місці, яке там маршрути міського транспорта - рідкість. До моря гадаю більше 3000 м.
Але в цілому виглядає дуже пристойно. З меблями теж досить пристойними та побутовою технікою. Плавальний басейн для мешканців є. Газове опалення (двоконтурний котел) - це плюс. Сонячних батарей для підігріву води немає. Невеликий мінус.
Хм... Цікаво, що цю квартиру продають відразу 2 рієлторські контори... Тобто реально цікавих варіантів вторинного ринку не 6, а 5... Прекрасно.
За мінімальну ціну пропонують квартиру з дуже нестандартним плануванням - на великого любителя (спальня на "другому" поверсі). Я би не розглядав - хіба що для "молодят-студентів" - поки вся група пиячить на першому поверсі, молодята вивчають Третій закон Н"ютона на другому.
Середньозважена ціна 6-2=4 варіантів (як бачите вибір невеликий, що дуже добре для Продавця) - 3 500 000 лір або трохи більше 150 000 доларів США.
х х х
Це дослідження я зробив на прохання двох українців, які будуть виставляти квартири в продаж.
Їх ще немає на сайтах рієлторів - ми сьогодні о 14-30 поїдемо домовлятися про умови роботи з рієлторами, фото вже зробили.
Мій вердикт для наших українців:
1. Ретельно обговорити комісійні рієлторів - оптимальній варіант: 2% з Продавця та 2% з Покупця.
2. Виставляти квартири за 150 000 доларів (очікуваний профіт вкладень 100 000 доларів).
3. Торг вважати доцільним - для реального покупця сміливо давати МІНУС 5% або в діапазоні 3000...5000 доларів.
У наших українців всі три "Л" в наявності: на їх вулицях та поблизу немає квартир в продажу, а їх будинки розташовані дуже вдало: тихі непроїзні вулиці без інтенсивного руху, але поруч є і зупинки автобусів (до 200 м), і супермаркети, і парки, і спортивні майданчики з гумовими біговими доріжками, і місця для вигуку собак, і дитячі майданчики, і відстань до безкоштовного пляжу та безкоштовних паркомісць на пляжі орієнтовно 1800-2000 м, вікна не впираються у балкони сусідів, вид з балкона: гори.
Крім того, на відстані в 500-1000 м закінчується будівництво 4-х ЖК Преміум-класу, де квартири будуть - гадаю - за ціною не дешевше ціни в 500 000 доларів. Ну і ви ж розумієте: в тому місці буде відповідна чистота та порядок.
P.S. Підтверджую свої розрахунки, та думку, висловлену раніше: хто домовився про купівлю квартири в четвер 22 та п"ятницю 23 червня 2023 - виграв на курсовій різниці орієнтовно 10 000 доларів.
Я сам вчора зливав бакси по 25,02, потираючі долоні від задоволення.
Заправився зранку по дорозі з пляжу - повний бак - сами дорогим пальним за ціною в 25,10 ліри за літр або по 1$ за 1 літр.
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