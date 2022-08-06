Додано: Суб 24 чер, 2023 12:22

Принцип трьох "Л" або гроші нерухомості повинні працювати

Частина 3 : вторинний ринок.



Примітка: "Принцип "ЛЛЛ" в нерухомості означає прості речі:

Л - локація.

Л - локація.

Л - локація.



Результати дослідження. Критерії: квартира 1+1 - в пристойному мікрорайоні з урахуванням принципу "ЛЛЛ". Не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх). Пошук здійснювався за даними найбільш популярного сайту sahibinden.



Пошук 1: квартири в будинках не старших за 5 років. Вторинний ринок.

Знайдено 6 варіантів (я думав, що буде більше. Теоретично є більше квартир в продажу - але вони не підходили за критеріями: в основному поверх "0" (по-нашому "1") - такі квартири рахуються за другий ґатунок.

Мінімальна ціна: 2 600 000 лір або близько 112 000 доларів.

Максимальна ціна: 3 500 000 лір або близько 150 000 доларів.

Примітка: всі оголошення - до 22 червня 2023 року, коли після підвищення облікової ставки ЦБ Туреччини долар несподівано вийшов на цифру 25,20 ліри за долар - з рівня 23,20, а раніше навіть і 18,5 ліри за долар.

Коли продавці або ріелтори виставляли оголошення я думаю, що вони орієнтувалися на цифри 18,5...23,2, а НЕ на 25,2, яка невідомо чи буде триматися.



За максимальною ціною досить непогана квартира - планування як у мого приятеля, який з моєї подачі купив квартиру 1+1 за 54 000 доларів в травні 2018 року - майже постійно проживає у Великій Британії, але в ці дні вже місяць живе у власній - в Анталії. Щось і не збирається виїжджати назад в Туманний Альбіон.



Серед недоліків: будинок розташований на краю мікрорайону, що НЕ є дуже добрим: явно є/буде проблема з магазинами та міським транспортом. Треба дивимтися на місці, яке там маршрути міського транспорта - рідкість. До моря гадаю більше 3000 м.

Але в цілому виглядає дуже пристойно. З меблями теж досить пристойними та побутовою технікою. Плавальний басейн для мешканців є. Газове опалення (двоконтурний котел) - це плюс. Сонячних батарей для підігріву води немає. Невеликий мінус.



Хм... Цікаво, що цю квартиру продають відразу 2 рієлторські контори... Тобто реально цікавих варіантів вторинного ринку не 6, а 5... Прекрасно.

За мінімальну ціну пропонують квартиру з дуже нестандартним плануванням - на великого любителя (спальня на "другому" поверсі). Я би не розглядав - хіба що для "молодят-студентів" - поки вся група пиячить на першому поверсі, молодята вивчають Третій закон Н"ютона на другому.



Середньозважена ціна 6-2=4 варіантів (як бачите вибір невеликий, що дуже добре для Продавця) - 3 500 000 лір або трохи більше 150 000 доларів США.



х х х

Це дослідження я зробив на прохання двох українців, які будуть виставляти квартири в продаж.

Їх ще немає на сайтах рієлторів - ми сьогодні о 14-30 поїдемо домовлятися про умови роботи з рієлторами, фото вже зробили.

Мій вердикт для наших українців:

1. Ретельно обговорити комісійні рієлторів - оптимальній варіант: 2% з Продавця та 2% з Покупця.

2. Виставляти квартири за 150 000 доларів (очікуваний профіт вкладень 100 000 доларів).

3. Торг вважати доцільним - для реального покупця сміливо давати МІНУС 5% або в діапазоні 3000...5000 доларів.



У наших українців всі три "Л" в наявності: на їх вулицях та поблизу немає квартир в продажу, а їх будинки розташовані дуже вдало: тихі непроїзні вулиці без інтенсивного руху, але поруч є і зупинки автобусів (до 200 м), і супермаркети, і парки, і спортивні майданчики з гумовими біговими доріжками, і місця для вигуку собак, і дитячі майданчики, і відстань до безкоштовного пляжу та безкоштовних паркомісць на пляжі орієнтовно 1800-2000 м, вікна не впираються у балкони сусідів, вид з балкона: гори.

Крім того, на відстані в 500-1000 м закінчується будівництво 4-х ЖК Преміум-класу, де квартири будуть - гадаю - за ціною не дешевше ціни в 500 000 доларів. Ну і ви ж розумієте: в тому місці буде відповідна чистота та порядок.



P.S. Підтверджую свої розрахунки, та думку, висловлену раніше: хто домовився про купівлю квартири в четвер 22 та п"ятницю 23 червня 2023 - виграв на курсовій різниці орієнтовно 10 000 доларів.

Я сам вчора зливав бакси по 25,02, потираючі долоні від задоволення.

Заправився зранку по дорозі з пляжу - повний бак - сами дорогим пальним за ціною в 25,10 ліри за літр або по 1$ за 1 літр.