ВНЖ+ПМЖ за недвижимость
Албания
Черногория
Босния и Герцеговина
Сербия
В этих странах через пять лет непрерывного проживания по ВНЖ на основании владения недвижимостью любой стоимости есть возможность оформить ПМЖ.
ЗЫ: ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ, ЛЮБОЙ!
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Додано: Вів 27 чер, 2023 07:49
ВНЖ+ПМЖ за недвижимость
Албания
Черногория
Босния и Герцеговина
Сербия
В этих странах через пять лет непрерывного проживания по ВНЖ на основании владения недвижимостью любой стоимости есть возможность оформить ПМЖ.
ЗЫ: ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ, ЛЮБОЙ!
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Як зараз зреагувати на девальвацію ліри. Хто в темі по будівництвах? В які об‘єкти цікаві зайти на моменті
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