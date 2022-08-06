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Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 07:49

ВНЖ+ПМЖ за недвижимость

Албания

Черногория

Босния и Герцеговина

Сербия

В этих странах через пять лет непрерывного проживания по ВНЖ на основании владения недвижимостью любой стоимости есть возможность оформить ПМЖ.
ЗЫ: ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ, ЛЮБОЙ!
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Як зараз зреагувати на девальвацію ліри. Хто в темі по будівництвах? В які об‘єкти цікаві зайти на моменті
Molotov
 
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  #<1 ... 712713714715
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