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Принцип трьох "Л" або гроші нерухомості повинні працювати Частина 3: вторинний ринок.
Примітка: "Принцип "ЛЛЛ" в нерухомості означає прості речі: Л - локація. Л - локація. Л - локація.
Результати дослідження. Критерії: квартира 1+1 - в пристойному мікрорайоні з урахуванням принципу "ЛЛЛ". Не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх). Пошук здійснювався за даними найбільш популярного сайту sahibinden.
Пошук 1: квартири в будинках не старших за 5 років. Вторинний ринок. Знайдено 6 варіантів (я думав, що буде більше. Теоретично є більше квартир в продажу - але вони не підходили за критеріями: в основному поверх "0" (по-нашому "1") - такі квартири рахуються за другий ґатунок. Мінімальна ціна: 2 600 000 лір або близько 112 000 доларів. Максимальна ціна: 3 500 000 лір або близько 150 000 доларів. Примітка: всі оголошення - до 22 червня 2023 року, коли після підвищення облікової ставки ЦБ Туреччини долар несподівано вийшов на цифру 25,20 ліри за долар - з рівня 23,20, а раніше навіть і 18,5 ліри за долар. Коли продавці або ріелтори виставляли оголошення я думаю, що вони орієнтувалися на цифри 18,5...23,2, а НЕ на 25,2, яка невідомо чи буде триматися.
За максимальною ціною досить непогана квартира - планування як у мого приятеля, який з моєї подачі купив квартиру 1+1 за 54 000 доларів в травні 2018 року - майже постійно проживає у Великій Британії, але в ці дні вже місяць живе у власній - в Анталії. Щось і не збирається виїжджати назад в Туманний Альбіон.
Серед недоліків: будинок розташований на краю мікрорайону, що НЕ є дуже добрим: явно є/буде проблема з магазинами та міським транспортом. Треба дивимтися на місці, яке там маршрути міського транспорта - рідкість. До моря гадаю більше 3000 м. Але в цілому виглядає дуже пристойно. З меблями теж досить пристойними та побутовою технікою. Плавальний басейн для мешканців є. Газове опалення (двоконтурний котел) - це плюс. Сонячних батарей для підігріву води немає. Невеликий мінус.
Хм... Цікаво, що цю квартиру продають відразу 2 рієлторські контори... Тобто реально цікавих варіантів вторинного ринку не 6, а 5... Прекрасно. За мінімальну ціну пропонують квартиру з дуже нестандартним плануванням - на великого любителя (спальня на "другому" поверсі). Я би не розглядав - хіба що для "молодят-студентів" - поки вся група пиячить на першому поверсі, молодята вивчають Третій закон Н"ютона на другому.
Середньозважена ціна 6-2=4 варіантів (як бачите вибір невеликий, що дуже добре для Продавця) - 3 500 000 лір або трохи більше 150 000 доларів США.
х х х Це дослідження я зробив на прохання двох українців, які будуть виставляти квартири в продаж. Їх ще немає на сайтах рієлторів - ми сьогодні о 14-30 поїдемо домовлятися про умови роботи з рієлторами, фото вже зробили. Мій вердикт для наших українців: 1. Ретельно обговорити комісійні рієлторів - оптимальній варіант: 2% з Продавця та 2% з Покупця. 2. Виставляти квартири за 150 000 доларів (очікуваний профіт вкладень 100 000 доларів). 3. Торг вважати доцільним - для реального покупця сміливо давати МІНУС 5% або в діапазоні 3000...5000 доларів.
У наших українців всі три "Л" в наявності: на їх вулицях та поблизу немає квартир в продажу, а їх будинки розташовані дуже вдало: тихі непроїзні вулиці без інтенсивного руху, але поруч є і зупинки автобусів (до 200 м), і супермаркети, і парки, і спортивні майданчики з гумовими біговими доріжками, і місця для вигуку собак, і дитячі майданчики, і відстань до безкоштовного пляжу та безкоштовних паркомісць на пляжі орієнтовно 1800-2000 м, вікна не впираються у балкони сусідів, вид з балкона: гори. Крім того, на відстані в 500-1000 м закінчується будівництво 4-х ЖК Преміум-класу, де квартири будуть - гадаю - за ціною не дешевше ціни в 500 000 доларів. Ну і ви ж розумієте: в тому місці буде відповідна чистота та порядок.
P.S. Підтверджую свої розрахунки, та думку, висловлену раніше: хто домовився про купівлю квартири в четвер 22 та п"ятницю 23 червня 2023 - виграв на курсовій різниці орієнтовно 10 000 доларів. Я сам вчора зливав бакси по 25,02, потираючі долоні від задоволення. Заправився зранку по дорозі з пляжу - повний бак - сами дорогим пальним за ціною в 25,10 ліри за літр або по 1$ за 1 літр.
Зараз будемо спостерігати ще підскок попиту на турецьку нерухомість з боку втікачів з росії. А далі буде падіння. Бо на росії зараз не виключена громадянська війна, а все постачання енергії в Туреччину йде вже через зону конфлікту. І туристів не буде через космічний курс рубля до долара.
akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
Faceless написав: В Чорногорії кацапів вже під 10% населення Та й питання - а що робити в тих Албаніях і Сербіях з Босніями? Чи ВНП заради ВНП?
Сербия и босния нах, а вот Албания и Черногория очень даже есть смысл.По сравнению с внж Турции, это ЕС со всеми вытекающими, цены там еще вполне приемлемы( по крайней мере в Албании), опять же- отличное море возможность эту недвижимость сдать
Faceless написав: В Чорногорії кацапів вже під 10% населення Та й питання - а що робити в тих Албаніях і Сербіях з Босніями? Чи ВНП заради ВНП?
Сербия и босния нах, а вот Албания и Черногория очень даже есть смысл.По сравнению с внж Турции, это ЕС со всеми вытекающими, цены там еще вполне приемлемы( по крайней мере в Албании), опять же- отличное море возможность эту недвижимость сдать
Ціни в Албанії може й прийнятні, але ж це країна з недорозвиненою інфраструктурою, там окрім як на оте море з'їздити - більше нічого ж і немає. Саме тому й "ціни прийнятні". В Чорногорії кацапів стільки набігло, що ну його нафіг
З точки зору простоти отримання ВНЗ дійсно Албанія на сьогодні номер 1. Ми якось аналізували на цій гілці нерухомість Албанії - щоби там було дешево так і ні. Цікаво, чим завершилося бажання пана Bolt:
Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту: https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326 Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.
В Чорногорії є велика проблема, яка в наші буремні часи може бути і не проблемою - не можна виїжджати з країни більше здається, ніж на 2 тижня на рік.