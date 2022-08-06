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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:51

  akurt написав:З точки зору простоти отримання ВНЗ дійсно Албанія на сьогодні номер 1.
Ми якось аналізували на цій гілці нерухомість Албанії - щоби там було дешево так і ні.
Цікаво, чим завершилося бажання пана Bolt:
  Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту:
https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326
Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.


В Чорногорії є велика проблема, яка в наші буремні часи може бути і не проблемою - не можна виїжджати з країни більше здається, ніж на 2 тижня на рік.

Бажання має бути підкріплене грошима, з чим проблеми. 😟Ще на дво-тритижневий відпочинок в Албанії грошей так сяк нашкребу. Більше неподужаю. Тим більше, що коли був минулого року, ціни неприємно здивували. Порівняно з доковідними +50%
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:26

Щось пропозиція інвестувати в нерухомість Албанії якось зівʼяла.

Ех, рік 2019, цей форум.
  shramko82 написав:
  yama написав:
  prodigy написав:Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там . :wink:

Поделитесь, какой именно страны?
Сам про такое задумываюсь.

І відповідь була цікавою:
  kivin написав:С такой суммой - только Албания.

Враження, що самою дурною затією в 2019 році були депозити, навіть в доларах.
Актуальні ціни можна подивитися тут:
https://www.inf-93.com/en?gclid=Cj0KCQj ... MvEALw_wcB

А тут є варіанти з адекватними цінами:
https://www.newbllok.al/?urlkeys=aparta ... irane-2023

Цікавий огляд ринку нерухомості Албанія-2023 є тут:
https://albaniandailynews.com/news/apar ... gh-in-2023
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:12

  Rack написав:ВНЖ+ПМЖ за недвижимость

Албания

Черногория

Босния и Герцеговина

Сербия

В этих странах через пять лет непрерывного проживания по ВНЖ на основании владения недвижимостью любой стоимости есть возможность оформить ПМЖ.
ЗЫ: ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ, ЛЮБОЙ!

Був у всіх цих країнах - рівень Троєщини і затоки (Чорногорія деякі локації цікаві але до Хорватії дуже далеко) несподівано сподобалась Боснія по природі але там є ньюанси)
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:17

  kivin написав:С такой суммой - только Албания.[
https://albaniandailynews.com/news/apar ... gh-in-2023

Албанія це така срака - і в прямому і в переносному сенсі - щоб там жити треба дуже любити цю країну - такої кількості сміття і пробачте гівна я не бачив ніде - а був я в 60+ країнах, доречі кухня Албанії в мене на першому місці з кінця - навіть білоруська та литовська ліпша)
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