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akurt написав:З точки зору простоти отримання ВНЗ дійсно Албанія на сьогодні номер 1. Ми якось аналізували на цій гілці нерухомість Албанії - щоби там було дешево так і ні. Цікаво, чим завершилося бажання пана Bolt:
Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту: https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326 Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.
В Чорногорії є велика проблема, яка в наші буремні часи може бути і не проблемою - не можна виїжджати з країни більше здається, ніж на 2 тижня на рік.
Бажання має бути підкріплене грошима, з чим проблеми. 😟Ще на дво-тритижневий відпочинок в Албанії грошей так сяк нашкребу. Більше неподужаю. Тим більше, що коли був минулого року, ціни неприємно здивували. Порівняно з доковідними +50%
Албанія це така срака - і в прямому і в переносному сенсі - щоб там жити треба дуже любити цю країну - такої кількості сміття і пробачте гівна я не бачив ніде - а був я в 60+ країнах, доречі кухня Албанії в мене на першому місці з кінця - навіть білоруська та литовська ліпша)