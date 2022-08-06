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akurt написав:З точки зору простоти отримання ВНЗ дійсно Албанія на сьогодні номер 1. Ми якось аналізували на цій гілці нерухомість Албанії - щоби там було дешево так і ні. Цікаво, чим завершилося бажання пана Bolt:
Bolt написав:Оскільки нерухомість Львова мені вже не цікава, наразі придивляюсь до Албанії, тим більше на днях там відкрили посольство України.Зара придивляюсь до такого варіанту: https://www.merrjep.al/njoftimi/vendban ... de/6714326 Десь кілометра три до найближчого пляжу.До файного десь з сім-вісім буде.
В Чорногорії є велика проблема, яка в наші буремні часи може бути і не проблемою - не можна виїжджати з країни більше здається, ніж на 2 тижня на рік.
Бажання має бути підкріплене грошима, з чим проблеми. 😟Ще на дво-тритижневий відпочинок в Албанії грошей так сяк нашкребу. Більше неподужаю. Тим більше, що коли був минулого року, ціни неприємно здивували. Порівняно з доковідними +50%
Албанія це така срака - і в прямому і в переносному сенсі - щоб там жити треба дуже любити цю країну - такої кількості сміття і пробачте гівна я не бачив ніде - а був я в 60+ країнах, доречі кухня Албанії в мене на першому місці з кінця - навіть білоруська та литовська ліпша)
В этих странах через пять лет непрерывного проживания по ВНЖ на основании владения недвижимостью любой стоимости есть возможность оформить ПМЖ. ЗЫ: ЛЮБОЙ СТОИМОСТИ, ЛЮБОЙ!
Був у всіх цих країнах - рівень Троєщини і затоки (Чорногорія деякі локації цікаві але до Хорватії дуже далеко) несподівано сподобалась Боснія по природі але там є ньюанси)
Ну так Чорногорія і по ціні від Хорватії відрізняється суттєво. А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна
Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)
Пане cherchiltank! Вас будуть бити, можливо, навіть ногами - за негативний відгук про Албанію. Тут вже були фахівці по Албанії (вони там, правда, ніколи в житті не були, але одного ледве не взяли на роботу за підсумками співбесіди Скайпом), які дуже рекомендували. Двічі їм наснився сон, що все зароблене чесною працею - всі 49 500 гривень (саме таку суму озвучували) - вони б сміливо вклали б в нерухомість саме Албанії. На жаль, сон був коротким, а 49 500 гривень профукали.
Вражений Вашою колекцією - 60 країн, я відвідав менше.