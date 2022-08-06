Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:46
Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
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