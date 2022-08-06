Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:46
Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Правду кажучі, в Албанії є певний прогркс в благоустрої та інфраструктурі. Порівнюю 2021 з 2018. Може років за 5 зовсім позбудеться "кабульського шарму", буде як Греція.
А вот з Монтенегрії москалів вже точно не викурити
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:55
Та яке там далеко. Через Закарпаття, Румунію, Сербію, Македонію всього 1700 км. Якщо виїжджаю зі Львова о 8.00, то на наступний день там коло 16.00.В дорозі с три години кімарю на Автобані в Сербії.
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