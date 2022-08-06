Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:46
Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Правду кажучі, в Албанії є певний прогркс в благоустрої та інфраструктурі. Порівнюю 2021 з 2018. Може років за 5 зовсім позбудеться "кабульського шарму", буде як Греція.
А вот з Монтенегрії москалів вже точно не викурити
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:55
Та яке там далеко. Через Закарпаття, Румунію, Сербію, Македонію всього 1700 км. Якщо виїжджаю зі Львова о 8.00, то на наступний день там коло 16.00.В дорозі с три години кімарю на Автобані в Сербії.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:18
А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна[/quote]
Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:48
Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)[/quote]
Цигани метал збирають, не бачив, щоб палили пластик. В тій же Саранді, куди, вже їжджу 7 років поспіль поруч з центром транспврант, що коштом Євросоюзу побудовані очисні споруди. При тому, що, з ваших слів, гівно лиють в море, за сім років, жодного випадку ротавірусу, при тому, що в Св. Власі за три роки двічі в дітейт-рв під 40 з викликом Не дешевого лікаря.Просто в Іонічному морі срленість вдвічі вища ніж в Чорному, і відповідно ті всі віруси набагато гірше розмножуються.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:39
Ну що ж, поки панове вибирають пляжі Албанії, займемося справами інвестицій.
Плаваючи в басейні свого ЖК, часто спілкуюся з українцями.
Цікаві люди: одні розказують про намагання продати в Києві 2-к квартиру на вул. Алішера Навоі за 52000$ ( я не знаю, чи дешево, чи дорого. Мене нерухомість Києва ніколи не цікавила - крім приблизно 2003 року, коли ледве не встряв в хмарочос на проспекті Перемоги, і то не для себе).
Інші розказують про закінчення будівництва нового великого будинка на південний захід від центра Києва, вже робітники сауну закінчують в будинку мешканців Анталії.
Всі люди активні та працьовиті.
А ось і цікава новинка:
Один мудрий дядько шукав квартиру для себе, а купив приватну оселю.
За 250 000$ готівкою.
Район Белеку.
Будинку 16 років. Земельна ділянка.
В середині вже геть все розвалив, винайняв робітників та робить з того кАнАхвЄтку.
Оцінює вкладення в 150 000$.
Зараз закінчують «теплу підлогу».
Має досвід в приватному будівництві. Як завжди в цій галузі лається на працівників - ще й мовний барʼєр…
Ну ми вже вилізли щойно з басейну і тоді він сказав: «До вересня закінчую та - можливо - продам за 600 000$.»
Цілком реально.
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