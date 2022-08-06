Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:48

cherchiltank написав: А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна

Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.Крайние пару лет езжу на этот пляж к:Plazhi i Lukovës[/quote]В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)[/quote]Цигани метал збирають, не бачив, щоб палили пластик. В тій же Саранді, куди, вже їжджу 7 років поспіль поруч з центром транспврант, що коштом Євросоюзу побудовані очисні споруди. При тому, що, з ваших слів, гівно лиють в море, за сім років, жодного випадку ротавірусу, при тому, що в Св. Власі за три роки двічі в дітейт-рв під 40 з викликом Не дешевого лікаря.Просто в Іонічному морі срленість вдвічі вища ніж в Чорному, і відповідно ті всі віруси набагато гірше розмножуються.