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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:46

Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Bolt написав:Короче, коли в Албанію заїхав, то, як раніше, як з України до Польщі


Правду кажучі, в Албанії є певний прогркс в благоустрої та інфраструктурі. Порівнюю 2021 з 2018. Може років за 5 зовсім позбудеться "кабульського шарму", буде як Греція.
А вот з Монтенегрії москалів вже точно не викурити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:55

  akurt написав:Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.

Та яке там далеко. Через Закарпаття, Румунію, Сербію, Македонію всього 1700 км. Якщо виїжджаю зі Львова о 8.00, то на наступний день там коло 16.00.В дорозі с три години кімарю на Автобані в Сербії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:18

А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна[/quote]
Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
https://maps.app.goo.gl/6VsnpFKEfrVdg6C77[/quote]
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:48

  cherchiltank написав:А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна

Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
https://maps.app.goo.gl/6VsnpFKEfrVdg6C77[/quote]
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)[/quote]
Цигани метал збирають, не бачив, щоб палили пластик. В тій же Саранді, куди, вже їжджу 7 років поспіль поруч з центром транспврант, що коштом Євросоюзу побудовані очисні споруди. При тому, що, з ваших слів, гівно лиють в море, за сім років, жодного випадку ротавірусу, при тому, що в Св. Власі за три роки двічі в дітейт-рв під 40 з викликом Не дешевого лікаря.Просто в Іонічному морі срленість вдвічі вища ніж в Чорному, і відповідно ті всі віруси набагато гірше розмножуються.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:39

Ну що ж, поки панове вибирають пляжі Албанії, займемося справами інвестицій.
Плаваючи в басейні свого ЖК, часто спілкуюся з українцями.
Цікаві люди: одні розказують про намагання продати в Києві 2-к квартиру на вул. Алішера Навоі за 52000$ ( я не знаю, чи дешево, чи дорого. Мене нерухомість Києва ніколи не цікавила - крім приблизно 2003 року, коли ледве не встряв в хмарочос на проспекті Перемоги, і то не для себе).
Інші розказують про закінчення будівництва нового великого будинка на південний захід від центра Києва, вже робітники сауну закінчують в будинку мешканців Анталії.
Всі люди активні та працьовиті.
А ось і цікава новинка:
Один мудрий дядько шукав квартиру для себе, а купив приватну оселю.
За 250 000$ готівкою.
Район Белеку.
Будинку 16 років. Земельна ділянка.
В середині вже геть все розвалив, винайняв робітників та робить з того кАнАхвЄтку.
Оцінює вкладення в 150 000$.
Зараз закінчують «теплу підлогу».
Має досвід в приватному будівництві. Як завжди в цій галузі лається на працівників - ще й мовний барʼєр…

Ну ми вже вилізли щойно з басейну і тоді він сказав: «До вересня закінчую та - можливо - продам за 600 000$.»
Цілком реально.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:«До вересня закінчую та - можливо - продам за 600 000$.»

Враховуючи оце
viewtopic.php?p=5592244#p5592244
десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))
Denik
 
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