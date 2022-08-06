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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:46

Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Bolt написав:Короче, коли в Албанію заїхав, то, як раніше, як з України до Польщі


Правду кажучі, в Албанії є певний прогркс в благоустрої та інфраструктурі. Порівнюю 2021 з 2018. Може років за 5 зовсім позбудеться "кабульського шарму", буде як Греція.
А вот з Монтенегрії москалів вже точно не викурити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:55

  akurt написав:Хм, пане Bolt, подивився я і тунель, і маршрут зі Львова в райське містечко, не очікував, що там так далеко: як з Анталії в Чернівці.
Але, мабуть, має сенс, раз місце намолене.

Та яке там далеко. Через Закарпаття, Румунію, Сербію, Македонію всього 1700 км. Якщо виїжджаю зі Львова о 8.00, то на наступний день там коло 16.00.В дорозі с три години кімарю на Автобані в Сербії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:18

А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна[/quote]
Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
https://maps.app.goo.gl/6VsnpFKEfrVdg6C77[/quote]
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:48

  cherchiltank написав:А нюанси могли би і озвучити. Гілка відповідна

Чорногорія - красивих місць майже нема, нема і островів, пляжі - Ялта 90-х - наприклад будова, жилий фонд гімно і палки, Албанія - гімно - всюди - реальне чоловіче гімно - на пляжах, в дотах, навіть в горах, - кухня - все жарять або в клярі або на пательні - або пересолене- разів в 5 або гімно виходить - єдина з 60 країн де не їв нічого смачного - навіть Сербія з Македонією з їх плескавицями - це мішлєн)[/quote]Просто місця з нормальною кухнею треба знати.
Мені, наоборот Албанія заходить, через певну ступінь розπιздяйства. Не все в шлангбаумах і платних парковках, як в Хорватії.
Крайние пару лет езжу на этот пляж к:
Plazhi i Lukovës
https://maps.app.goo.gl/6VsnpFKEfrVdg6C77[/quote]
В мене є фотки з офігєнного пляжу в Албанії - вода блакитна як на Мальдівах - але через 20 хвилин якийсь місцевий виводив біотуалет прямо в воду і вже всюди плавало гівно) - про місцевих циган збираючи пластик і палючих сміття та аборигенів які чомусь коли бачать собаку намагаються закидати її камінням вже мовчу)[/quote]
Цигани метал збирають, не бачив, щоб палили пластик. В тій же Саранді, куди, вже їжджу 7 років поспіль поруч з центром транспврант, що коштом Євросоюзу побудовані очисні споруди. При тому, що, з ваших слів, гівно лиють в море, за сім років, жодного випадку ротавірусу, при тому, що в Св. Власі за три роки двічі в дітейт-рв під 40 з викликом Не дешевого лікаря.Просто в Іонічному морі срленість вдвічі вища ніж в Чорному, і відповідно ті всі віруси набагато гірше розмножуються.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:39

Ну що ж, поки панове вибирають пляжі Албанії, займемося справами інвестицій.
Плаваючи в басейні свого ЖК, часто спілкуюся з українцями.
Цікаві люди: одні розказують про намагання продати в Києві 2-к квартиру на вул. Алішера Навоі за 52000$ ( я не знаю, чи дешево, чи дорого. Мене нерухомість Києва ніколи не цікавила - крім приблизно 2003 року, коли ледве не встряв в хмарочос на проспекті Перемоги, і то не для себе).
Інші розказують про закінчення будівництва нового великого будинка на південний захід від центра Києва, вже робітники сауну закінчують в будинку мешканців Анталії.
Всі люди активні та працьовиті.
А ось і цікава новинка:
Один мудрий дядько шукав квартиру для себе, а купив приватну оселю.
За 250 000$ готівкою.
Район Белеку.
Будинку 16 років. Земельна ділянка.
В середині вже геть все розвалив, винайняв робітників та робить з того кАнАхвЄтку.
Оцінює вкладення в 150 000$.
Зараз закінчують «теплу підлогу».
Має досвід в приватному будівництві. Як завжди в цій галузі лається на працівників - ще й мовний барʼєр…

Ну ми вже вилізли щойно з басейну і тоді він сказав: «До вересня закінчую та - можливо - продам за 600 000$.»
Цілком реально.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:«До вересня закінчую та - можливо - продам за 600 000$.»

Враховуючи оце
viewtopic.php?p=5592244#p5592244
десь у вересні-жовтні з росії буде остання хвиля втікачів від мобілізації, які ще з баблом)))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:28

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

В п"ятницю 30 червня відбулася цікава зустріч, в якій прийняли участь українські "чорні рієлтори" та Hakan Akçam, президент Палати ріелторів Анкари (столиця Туреччини). Він прибув в ці святкові в Туреччині дні на відпочинок у Середземного моря.
Хакан Акчам висловив думку, щодо тенденції зміни орендної плати за квартири в Туреччині:
«З підвищенням мінімальної заробітної плати вона ще більше зросте».

З точки зору і логіки, і зарплатні громадян, і економіки це так і має бути.
Наприклад, до 1 липня мінімальна пенсія громадянина Туреччини складала 8 500 лір (12 050 гривень).
Підкреслюю: це мінімальна пенсія. 12 050 гривень.
Вона може бути і вищою.
Наприклад, мій знайомий турок, якому 40 років - жонатий на україночці - займає посаду "нічний директор" готелю (працює тільки з 22-00 до 06-00, замінюючи генерального менеджера та директора готеля вночі, отримуючи зарплатню в 31 000 лір (44 000 гривень), отримав ще й пенсію за те, що має стаж роботи в нічний час - 9 500 лір (13 500 гривень). Здається, має 10 років "нічного стажу).
...Робота вночі - звісно - і важка, і нервова - зате включено харчування в ресторації 5-ти зіркового готеля та готель забезпечує трансфер на роботу та з роботи.

З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.
Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".

Тому все, сказане Хаканом Акчамом, президентом Палати ріелторів Анкари, відповідає економічним теоріям: пенсіонер, отримуючі пенсію в 8500 лір міг легко здати саме саме стареньке житло мінімум за 10 000 лір, що перевищувало його пенсію.

Для нас тут цікавими будуть роздуми українських "чорних рієлторів" разом з нашими українцями, які інвестували викопані з попід груші зім"яті зіпрілі гидомирно-зелені долЯри в нерухомість за кордоном.

Наприклад, в розмові прийняла участь "зацікавлена особа" - пан Андрій, який інвестував в квартиру 1+1 гроші за продану 2 чи 3 роки тому Богом забуту "Шевченкову хату" - всього інвестиція в сумі 50 000 доларів США. За яку ціну від збувся "Шевченкової хати" я не питав.

Що краще: продати зараз інвестицію осені 2020 року та "попАсти" на податок на прибуток від різниці ціни купівлі та продажу (в Туреччині обкладається податком не ціна нерухомості, а різниця в ціні купівлі/продажу - я так розумію, що в Україні в сучасні часи якби був такий податок, то держава б доплачувала Продавцю), чи отримувати сталий щомісячний прибуток від оренди?

Наші "чорні ріелтори" озвучили 2 варіанти:

План "А" - продати зараз, отримати профіт в сумі близько 50 000 доларів, а податок на прибуток мінімізувати за рахунок "роботи/послуг" офіційних рієлторів, які якимось чином можуть оформити Акт експертизи квартири (там вказується ринкова орієнтовна вартість квартир) за мінімальною - зовсім не ринковою - ціною. Звісно за певну винагороду.
План "А1" знаю я, але не озвучував.

План "Б" - здати цю квартиру в оренду та отримувати більш-менш сталий прибуток.
Наші ріелтори дуже мудро роз"яснювали пану Андрію так: здайте за 500 доларів (він хотів більше - в діапазоні 600...850) дуже надійними орендарям, бо на ринку оренди надійність та безпроблемність орендаря - то найважливіше.

Тут і рієлторів можна зрозуміти: мінімум 500 доларів комісії вони отримають+додатквоі послуги (допомога ві оформлення особових рахунків на електрику, воду, газ, інтернет, оформлення ВНП та інше - дрібнички, але прибуток мають).
Тим більше, що пан Андрій за 2 роки обладнав квартиру і меблями, і побутовою технікою.
Тут же так: продавати квартиру з меблями та побутовою технікою - однаково, що її викинути або продати даром.

Я зробив такий розрахунок профіту від Плана "Б":
50 000$ - 100% (ціну на побутову техніку та меблі не враховуємо - воно вже попрацювало 2 роки на пана Андрія).
12х500$ - х%
х%=12х500х100/50000=12% річних по валюті.
Якщо виручка буде сталою: 12х500$ на рік, то витрати теоретично відіб"ються через 50 000/6000=8,33 роки, що відповідає розрахункам українських бізнесменів у довоєнні часи:
"Вкладення в бізнес повинні "відбитися" максимум через 8 років".

На понеділок 3 липня пан Андрій призначив зустріч з ріелторами в об"єкті нерухомості та сподівається, що на протязі тижня вони заселять адекватного орендаря.
Я не прийматиму участі: на 10-30 записаний на СТО Honda.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:34

Я вважаю, що на Фінасовому форумі України не місто домислам та вгадуванням.
"Точність і ще раз точність!" - як хотів сказати Воланд.
На киівській гілці пан барабашов - містить дописи з невірною інформацією з приводу цін на вина не тільки в Іспанії, а й в Туреччині.
Тому я чисто для ТОЧНОСТІ даю точну інформацію - звісно флуд - але тільки заради точності, точних цифр. Мова ж йде про гроші. Тут не можна помилятися.
Крім того, я не підтримую думку про те, ще нерухомість - це тільки стіни.
Це все, що забезпечує потреби людини: транспорт, лікарні, парки, супермаркети, розваги, природа.

  барабашов написав:
  akurt написав:Іспанське вино в 1€ є і іноді це не компот.

Только почему то в Турции, где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы" при меньшем среднем доходе на пересичного вино в стекле и по пять евро отсутствует

Вы ошибаетесь. Хотя издалека всегда видне.
В Турции - в стране, в которой граждане тем и удивляют иностранцев, что НЕ БУХАЮТ нигде и практически НИКАК (иногда вечером во время прогулки парками или на пляже так и хочется подсказать: "Парни, та купите себе пару бутылок паленки та набухайтесь, как нормальные люди, та набейте друг-другу морды") именно в связи с этим - то есть с тем, что практически все потребление алкоголя производится ИНОСТРАНЦАМИ - существуют большие акцизы на алкоголь и частично на сигареты.
Если знать правильную информацию, то на сегодня:
- самая дорогая пачка сигарет - 40 лир или 1,40 евро. Меньше месяца назад покупал в США за 12$ пачка, а в Канаде по 17 (семнадцать!!!!) долларов пачка. Конечно, 1,40 евро за сигареты, сделанные не в подвалах под Львовом из тырсы - дорого.
- обычная цена на сухие вина сейчас 149-189 лир или 5,24...6,65 евро бутылка. Есть дороже на вина урожая например, 2019 года. За 6,4 евро - марочные красные сухие вина из виноделен на границе Турции и Греции - винодельня - собственность гражданина Франции, вина не менее 3-х лет выдерживаются в дубовых бочках. Игристые вина Брют - такая же цена. Вина есть дешевле - на нижних полках - но я туда и не смотрю, кажется по 135 лир или 4,75 евро.
- вина Франции, Испании, Италии, ЮАР, Грузии - от 189 до 389 лир или от 6,5 до 14 евро. Конечно, жуткая цена для Бордо из Франции.
- виски Шотландии, Ирландии - 450-550 лир или 15,8...19,30 евро.
- Раки давно не покупал - кажется такая же цена, как на виски. Или даже дороже. Не помню, чтобы при мне кто-то покупал - так что насмешили: "где меньше ценителей "компота" и больше "Йени Ракы".
- Пиво не покупаю, кажется цена бутылки в СТЕКЛЕ 28...30 лир или 0.98 (ноль целых девяносто восемь сотых) евро. Есть и 37 лир, и немецкое и чешское подороже.
Это точная информация по состоянию на 1 июля 2023 года.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.
Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".

Дурень думкою багатіє, що 14500 лір довго буде 20 500 гривень.
На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати...
Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...
Denik
 
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