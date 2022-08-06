Крим, орки, 9 км, Storm Shadow...
Цей шедевр треба зберегти:
Це - мабуть - така корисна думка витікає з розміру пенсії турецького пенсіонера.
Чи просто забагато думок для однієї голови...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лип, 2023 19:05
"Розумну річ приємно і слухать!" (народна мудрість).
Крим, орки, 9 км, Storm Shadow...
Цей шедевр треба зберегти:
Це - мабуть - така корисна думка витікає з розміру пенсії турецького пенсіонера.
Чи просто забагато думок для однієї голови...
|