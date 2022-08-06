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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:46

Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лип, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:18

  akurt написав:Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Могу подкрепить конкретными моментами, но в голове сидит такое: я из польского города Цешин через мост перешел в чешский Чески-Цешин просто погулять и купить в отель на вечер именно чешского пива.
Ходил по тому городку: какая-то пустота, запустение, как-то очень грустно.
Купил чешского пива и вернулся а польский Цешин: было ощущение, что попал на карнавал: народу много, движняк, молодежь…. Даже посетил местный колледж.
Как-то после этого в Чехию перестало тянуть. Хотя за рулем ее проезжал до Праги и дальше.
При всех бюрократических недостатках в Германии чувствую себя свободнее и приятнее: сейчас авиабилеты из Анталии в любой немецкий город 29,99€.
Последний раз был в Германии в середине июня - 2 недели назад.

И опять билеты и Анталия ))) Польшу в моем кругу не рассматривает никто. Выгоды Киев-Польша для меня нет. Кому-то по-другому.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.
Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".

Дурень думкою багатіє, що 14500 лір довго буде 20 500 гривень.
На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати...
Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:05

"Розумну річ приємно і слухать!" (народна мудрість).
Крим, орки, 9 км, Storm Shadow...
Цей шедевр треба зберегти:
  Denik написав:Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...

Це - мабуть - така корисна думка витікає з розміру пенсії турецького пенсіонера.
Чи просто забагато думок для однієї голови...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:33

  akurt написав:Довідник інвестора в закордонну нерухомість

В п"ятницю 30 червня відбулася цікава зустріч, в якій прийняли участь українські "чорні рієлтори" та Hakan Akçam, президент Палати ріелторів Анкари (столиця Туреччини). Він прибув в ці святкові в Туреччині дні на відпочинок у Середземного моря.
Хакан Акчам висловив думку, щодо тенденції зміни орендної плати за квартири в Туреччині:
«З підвищенням мінімальної заробітної плати вона ще більше зросте».

З точки зору і логіки, і зарплатні громадян, і економіки це так і має бути.
Наприклад, до 1 липня мінімальна пенсія громадянина Туреччини складала 8 500 лір (12 050 гривень).
Підкреслюю: це мінімальна пенсія. 12 050 гривень.
Вона може бути і вищою.
Наприклад, мій знайомий турок, якому 40 років - жонатий на україночці - займає посаду "нічний директор" готелю (працює тільки з 22-00 до 06-00, замінюючи генерального менеджера та директора готеля вночі, отримуючи зарплатню в 31 000 лір (44 000 гривень), отримав ще й пенсію за те, що має стаж роботи в нічний час - 9 500 лір (13 500 гривень). Здається, має 10 років "нічного стажу).
...Робота вночі - звісно - і важка, і нервова - зате включено харчування в ресторації 5-ти зіркового готеля та готель забезпечує трансфер на роботу та з роботи.

З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.
Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".

Тому все, сказане Хаканом Акчамом, президентом Палати ріелторів Анкари, відповідає економічним теоріям: пенсіонер, отримуючі пенсію в 8500 лір міг легко здати саме саме стареньке житло мінімум за 10 000 лір, що перевищувало його пенсію.

Для нас тут цікавими будуть роздуми українських "чорних рієлторів" разом з нашими українцями, які інвестували викопані з попід груші зім"яті зіпрілі гидомирно-зелені долЯри в нерухомість за кордоном.

Наприклад, в розмові прийняла участь "зацікавлена особа" - пан Андрій, який інвестував в квартиру 1+1 гроші за продану 2 чи 3 роки тому Богом забуту "Шевченкову хату" - всього інвестиція в сумі 50 000 доларів США. За яку ціну від збувся "Шевченкової хати" я не питав.

Що краще: продати зараз інвестицію осені 2020 року та "попАсти" на податок на прибуток від різниці ціни купівлі та продажу (в Туреччині обкладається податком не ціна нерухомості, а різниця в ціні купівлі/продажу - я так розумію, що в Україні в сучасні часи якби був такий податок, то держава б доплачувала Продавцю), чи отримувати сталий щомісячний прибуток від оренди?

Наші "чорні ріелтори" озвучили 2 варіанти:

План "А" - продати зараз, отримати профіт в сумі близько 50 000 доларів, а податок на прибуток мінімізувати за рахунок "роботи/послуг" офіційних рієлторів, які якимось чином можуть оформити Акт експертизи квартири (там вказується ринкова орієнтовна вартість квартир) за мінімальною - зовсім не ринковою - ціною. Звісно за певну винагороду.
План "А1" знаю я, але не озвучував.

План "Б" - здати цю квартиру в оренду та отримувати більш-менш сталий прибуток.
Наші ріелтори дуже мудро роз"яснювали пану Андрію так: здайте за 500 доларів (він хотів більше - в діапазоні 600...850) дуже надійними орендарям, бо на ринку оренди надійність та безпроблемність орендаря - то найважливіше.

Тут і рієлторів можна зрозуміти: мінімум 500 доларів комісії вони отримають+додатквоі послуги (допомога ві оформлення особових рахунків на електрику, воду, газ, інтернет, оформлення ВНП та інше - дрібнички, але прибуток мають).
Тим більше, що пан Андрій за 2 роки обладнав квартиру і меблями, і побутовою технікою.
Тут же так: продавати квартиру з меблями та побутовою технікою - однаково, що її викинути або продати даром.

Я зробив такий розрахунок профіту від Плана "Б":
50 000$ - 100% (ціну на побутову техніку та меблі не враховуємо - воно вже попрацювало 2 роки на пана Андрія).
12х500$ - х%
х%=12х500х100/50000=12% річних по валюті.
Якщо виручка буде сталою: 12х500$ на рік, то витрати теоретично відіб"ються через 50 000/6000=8,33 роки, що відповідає розрахункам українських бізнесменів у довоєнні часи:
"Вкладення в бізнес повинні "відбитися" максимум через 8 років".

На понеділок 3 липня пан Андрій призначив зустріч з ріелторами в об"єкті нерухомості та сподівається, що на протязі тижня вони заселять адекватного орендаря.
Я не прийматиму участі: на 10-30 записаний на СТО Honda.

Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 09:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.

Це як, готовність в 2025,але ключі вже отримали?
Faceless
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