Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лип, 2023 12:46
Очень интересная и практическая информация.
Мое мнение, что Германия лучше для жизни, чем Чехия.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лип, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лип, 2023 13:18
И опять билеты и Анталия ))) Польшу в моем кругу не рассматривает никто. Выгоды Киев-Польша для меня нет. Кому-то по-другому.
Додано: Суб 01 лип, 2023 18:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Дурень думкою багатіє, що 14500 лір довго буде 20 500 гривень.
На моменті черга із 9 км орків на в'їзд власним автотранспортом в Крим, який фактично вже зона бойових дій, бо на 100% прострілюється Storm Shadow, причому вони мабуть і не усвідомлюють, що назад на машинах вже можуть і не виїхати...
Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...
Додано: Суб 01 лип, 2023 19:05
"Розумну річ приємно і слухать!" (народна мудрість).
Крим, орки, 9 км, Storm Shadow...
Цей шедевр треба зберегти:
Це - мабуть - така корисна думка витікає з розміру пенсії турецького пенсіонера.
Чи просто забагато думок для однієї голови...
Додано: Нед 02 лип, 2023 08:33
Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)
Додано: Нед 02 лип, 2023 08:55
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.
Додано: Нед 02 лип, 2023 09:45
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Це як, готовність в 2025,але ключі вже отримали?
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