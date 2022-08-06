RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 718719720721>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 19:05

"Розумну річ приємно і слухать!" (народна мудрість).
Крим, орки, 9 км, Storm Shadow...
Цей шедевр треба зберегти:
  Denik написав:Все одно черга не з російських літаків в аеропорту Анталії...

Це - мабуть - така корисна думка витікає з розміру пенсії турецького пенсіонера.
Чи просто забагато думок для однієї голови...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:33

  akurt написав:Довідник інвестора в закордонну нерухомість

В п"ятницю 30 червня відбулася цікава зустріч, в якій прийняли участь українські "чорні рієлтори" та Hakan Akçam, президент Палати ріелторів Анкари (столиця Туреччини). Він прибув в ці святкові в Туреччині дні на відпочинок у Середземного моря.
Хакан Акчам висловив думку, щодо тенденції зміни орендної плати за квартири в Туреччині:
«З підвищенням мінімальної заробітної плати вона ще більше зросте».

З точки зору і логіки, і зарплатні громадян, і економіки це так і має бути.
Наприклад, до 1 липня мінімальна пенсія громадянина Туреччини складала 8 500 лір (12 050 гривень).
Підкреслюю: це мінімальна пенсія. 12 050 гривень.
Вона може бути і вищою.
Наприклад, мій знайомий турок, якому 40 років - жонатий на україночці - займає посаду "нічний директор" готелю (працює тільки з 22-00 до 06-00, замінюючи генерального менеджера та директора готеля вночі, отримуючи зарплатню в 31 000 лір (44 000 гривень), отримав ще й пенсію за те, що має стаж роботи в нічний час - 9 500 лір (13 500 гривень). Здається, має 10 років "нічного стажу).
...Робота вночі - звісно - і важка, і нервова - зате включено харчування в ресторації 5-ти зіркового готеля та готель забезпечує трансфер на роботу та з роботи.

З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.
Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".

Тому все, сказане Хаканом Акчамом, президентом Палати ріелторів Анкари, відповідає економічним теоріям: пенсіонер, отримуючі пенсію в 8500 лір міг легко здати саме саме стареньке житло мінімум за 10 000 лір, що перевищувало його пенсію.

Для нас тут цікавими будуть роздуми українських "чорних рієлторів" разом з нашими українцями, які інвестували викопані з попід груші зім"яті зіпрілі гидомирно-зелені долЯри в нерухомість за кордоном.

Наприклад, в розмові прийняла участь "зацікавлена особа" - пан Андрій, який інвестував в квартиру 1+1 гроші за продану 2 чи 3 роки тому Богом забуту "Шевченкову хату" - всього інвестиція в сумі 50 000 доларів США. За яку ціну від збувся "Шевченкової хати" я не питав.

Що краще: продати зараз інвестицію осені 2020 року та "попАсти" на податок на прибуток від різниці ціни купівлі та продажу (в Туреччині обкладається податком не ціна нерухомості, а різниця в ціні купівлі/продажу - я так розумію, що в Україні в сучасні часи якби був такий податок, то держава б доплачувала Продавцю), чи отримувати сталий щомісячний прибуток від оренди?

Наші "чорні ріелтори" озвучили 2 варіанти:

План "А" - продати зараз, отримати профіт в сумі близько 50 000 доларів, а податок на прибуток мінімізувати за рахунок "роботи/послуг" офіційних рієлторів, які якимось чином можуть оформити Акт експертизи квартири (там вказується ринкова орієнтовна вартість квартир) за мінімальною - зовсім не ринковою - ціною. Звісно за певну винагороду.
План "А1" знаю я, але не озвучував.

План "Б" - здати цю квартиру в оренду та отримувати більш-менш сталий прибуток.
Наші ріелтори дуже мудро роз"яснювали пану Андрію так: здайте за 500 доларів (він хотів більше - в діапазоні 600...850) дуже надійними орендарям, бо на ринку оренди надійність та безпроблемність орендаря - то найважливіше.

Тут і рієлторів можна зрозуміти: мінімум 500 доларів комісії вони отримають+додатквоі послуги (допомога ві оформлення особових рахунків на електрику, воду, газ, інтернет, оформлення ВНП та інше - дрібнички, але прибуток мають).
Тим більше, що пан Андрій за 2 роки обладнав квартиру і меблями, і побутовою технікою.
Тут же так: продавати квартиру з меблями та побутовою технікою - однаково, що її викинути або продати даром.

Я зробив такий розрахунок профіту від Плана "Б":
50 000$ - 100% (ціну на побутову техніку та меблі не враховуємо - воно вже попрацювало 2 роки на пана Андрія).
12х500$ - х%
х%=12х500х100/50000=12% річних по валюті.
Якщо виручка буде сталою: 12х500$ на рік, то витрати теоретично відіб"ються через 50 000/6000=8,33 роки, що відповідає розрахункам українських бізнесменів у довоєнні часи:
"Вкладення в бізнес повинні "відбитися" максимум через 8 років".

На понеділок 3 липня пан Андрій призначив зустріч з ріелторами в об"єкті нерухомості та сподівається, що на протязі тижня вони заселять адекватного орендаря.
Я не прийматиму участі: на 10-30 записаний на СТО Honda.

Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 91 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 09:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.

Це як, готовність в 2025,але ключі вже отримали?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:07

  cherchiltank написав:Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)


Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.
Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:
1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.

2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.
Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.
Все визначається за згодою сторін, хіба не так?
Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.
Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.

3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.

Питання цікаве. Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.
Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40. Орендаря треба любити, особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.
Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики) не дозволили орендодавцю це зробити.
Тут "на бумазі все красиво" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.
Але саме в даному конкретному випадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.

Ну ось так.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:31

  Faceless написав:Це як, готовність в 2025,але ключі вже отримали?

Я теж звернув на це увагу - але все може бути. Мабуть.
В Туреччині інвестор, який сплатив не менше 60% ціни квартири, може отримати Право власності на нерухомість і на цій підставі отримати ВНП в країні.
В залежності від готовності будинка мабуть може отримати і ключі.
Але в 99% відсотків випадків інвестора на будівництво не пропускають (за правилами ОП та ТБ), а якщо пропускають, то в супроводі працівника та обоє"язково на голові - захисна каска.
Якщо двері встановлено, то ключі в них не стирчать. Тому володіти їми можна - але чисто номінально.
Тим більше, що встановлено замки - наприклад від Мультілок - які мають один "тимчасовий ключ".
На скільки я бачив - двері закривають на такий тимчасовий ключ, якщо в квартирі вже майже все або все зроблено: встановлено Забудовником сантехніку, душові кабіни, кухонні меблі та побутову техніку (крім холодильника): електричну духову шафу, варочну поверхню, витяжку, кондиціонери, газові двоконтурні котли та електричне обладнання.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.
ДД!
Насчет роста вы правы! Мои кв тоже уже вроде как подорожали, как м2 в злотых так и за счет укрепления самого злотого….
По одной кв (которую оплатил в феврале) - это плюс, а по второй (подписан только резервационный договор) - для меня это минус, так как прийдется сдавать $ для оплаты. Радует только что растет цена м2 (по факту у застройщика уже выросла) и рассрочка на 1.5 года (надеюсь, что курс $ вернется хотя бы на 4.4)
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Faceless написав:
beee написав:Я тут пытаюсь дистанционно из Киева сделать ремонт в Варшаве. Вряд ли это получится. Выехать нельзя вообще. Ни за какие бабки. Только через Г+Г. Но саязей нет Гайки закрутили полностью.
На весь район на букинге аж одна квартира посуточно. Если бы не конский налог, сдавать в Варшаве посуточно было бы неплохо.
Пока я получал ключи квартира выросла уже на 100 тыс злотых (200..25куе). И это готовность на 2025.

Це як, готовність в 2025,але ключі вже отримали?
Ключи отримала дружина. Купівля була осень 2022.
Я запрсив ціни забудовника на 5 чергу цього ж комплексу. Я купив за 460 тис. Якщо внвестувати в 5 чергу здача в 2025. Вартість на зараз 560 тисяч у забудовника.

Ну тут слід враховувати падіння долара
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Схема оплаты 10-40-40-10 кстати.
Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:04

Панове beee та 5396669! Чудово! Вашу інвестицію підтримую. Продовжуйте ділитися цікавою інформацією. Реально актуально.
Цифри «10-40-40-10» інформативні.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 лип, 2023 12:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 718719720721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9779 6108325
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лип, 2023 21:30
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23870 16169910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 22:25
cherchiltank
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.