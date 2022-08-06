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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:06
akurt написав: cherchiltank написав:
Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував
? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін
? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?
) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)
Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.
Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:
1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.
2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.
Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.
Все визначається за згодою сторін, хіба не так?
Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.
Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.
3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?
)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.
Питання цікаве. Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.
Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40. Орендаря треба любити
, особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.
Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики
) не дозволили орендодавцю це зробити.
Тут "на бумазі все красиво
" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.
Але саме в даному конкретному
випадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають
) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.
Ну ось так.
Десь я чув зовут комісійні агенства яке буде здавати квартиру - чи всі орендодавці сидять поруч з нерухомістю в Туреччині і вирішують всі проблеми самі?
Який турок підпише договір з ціною привʼязаною до євро при нестабільному курсі?) ринок Києва 99 відсотків зараз гривневий - в Турції думаю так само
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cherchiltank
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:08
cherchiltank написав: akurt написав:
Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.
Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:
1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.
2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.
Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.
Все визначається за згодою сторін, хіба не так?
Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.
Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.
3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?
)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.
Питання цікаве. Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.
Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40. Орендаря треба любити
, особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.
Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики
) не дозволили орендодавцю це зробити.
Тут "на бумазі все красиво
" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.
Але саме в даному конкретному
випадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають
) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.
Ну ось так.
Десь я чув зовут комісійні агенства яке буде здавати квартиру - чи всі орендодавці сидять поруч з нерухомістю в Туреччині і вирішують всі проблеми самі?
Який турок підпише договір з ціною привʼязаною до євро при нестабільному курсі?) ринок Києва 99 відсотків зараз гривневий - в Турції думаю так само
За такі гроші здають не туркам:)
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:16
Ну, по-перше, не всі орендарі в Туреччині - громадяни Туреччини. Тисячі і тисячі - іноземці, а вони мають прибуток не TL, а в $/€. І розуміють саме в $/€.
По-друге: ціна та валюта встановлюються за згодою сторін, хіба це не так? Мої приятелі в Україні здають як за гривню, так і за долари.
Хоча - я, можливо, помиляюся - долари не є національною валютою України.
Я першу вашу тезу, пане cherchiltank, не дуже розумію: хто та де сидить і поруч з ким.
В Туреччині - за інформацією від наших «чорних рієлторів» - офіційний ліцензований рієлтор тримає базу даних, з неї беруть дані офіційні або неофіційні рієлтори, задача яких знайти орендаря, показати квартиру, узгодити ціну та умови, привести за руку орендаря до нотаріуса, який оформить договір оренди. Це - робота, за яку вони і отримують комісійні, ними обовʼязково діляться з тим, хто тримає базу даних (йому не менше 50%), залишок ділять на кількість учасників «ланцюжка».
Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:36
Молодці, поляки, все досить чітко прописано за етапами робіт.
Чіткість буде зобовʼязувати інвестора і чітко сплачувати.
“gotowosti do idbiory Lоkalu” - це звучить класно!
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:47
Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53
beee написав:Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
А какой у них банк?
И деньги на счету «свежие» или давно положили?
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:54
beee написав:Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
Сейчас уже обаятельно спрашивают декларацию с таможни. Ну если сумма чувствительная
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:55
Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
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