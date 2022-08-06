akurt написав:

cherchiltank написав: Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував ? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін ? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри? ) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022) Цікаво - а? А оренда укладається? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)

300 через пару років при девальвації ліри?

Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.

конкретному

Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.Все визначається за згодою сторін, хіба не так?Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.Питання цікаве.Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40., особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики) не дозволили орендодавцю це зробити.Тут "на бумазі все красиво" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.Але саме в даномувипадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.Ну ось так.