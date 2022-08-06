RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:06

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Цікаво - а послуги ріелторів при здачі в оренду пан Андрій порахував? А оренда укладається хіба не в лірах і не на якійсь мінімальний термін? А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?) а так на бумазі все красиво - в Києві теж так рахували - в результаті окупність з 10 років у 2012 перетворилась на 40 в 2022)


Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.
Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:
1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.

2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.
Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.
Все визначається за згодою сторін, хіба не так?
Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.
Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.

3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.

Питання цікаве. Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.
Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40. Орендаря треба любити, особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.
Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики) не дозволили орендодавцю це зробити.
Тут "на бумазі все красиво" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.
Але саме в даному конкретному випадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.

Ну ось так.

Десь я чув зовут комісійні агенства яке буде здавати квартиру - чи всі орендодавці сидять поруч з нерухомістю в Туреччині і вирішують всі проблеми самі?
Який турок підпише договір з ціною привʼязаною до євро при нестабільному курсі?) ринок Києва 99 відсотків зараз гривневий - в Турції думаю так само
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 91 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

cherchiltank написав:
  akurt написав:Ви, як досвідчений орендодавець, який здає 3 квартири, задаєте трохи дивні питання.
Я, як НЕ орендодавець, дам таку відповідь:
1. Комісійні рієлторам платять ОРЕНДАРІ, а не орендодавці. Хіба в Україні у Вас НЕ так? Тому пану Андрію нема що рахувати.

2. Орендна плата як в Україні, так і не в Україні може визначатися як в місцевій валюті, так і доларах США.
Наприклад, приятелі-орендодавці у Львові здають свої квартири за долари США: один на вулиці Мічуріна за 850 доларів, інший в Сихівському районі за 600 доларів, а пан Павло, який зараз з родиною мешкає у Вроцлаві, здає свої 2 квартири в Анталії по 850 саме доларів. В той же час знаю багато прикладів - і їх більшість - коли орендна плата визначається в турецьких лірах. Мабуть, таких випадків більше.
Все визначається за згодою сторін, хіба не так?
Крім того, як правило в Анталії - курортному місті - часто орендодавці отримують орендну плану від іноземців НАПЕРЕД і як правило відразу за 1/2 року. Депозит складає - як правило - орендну плату за 2 місяця.
Тому орендодавець реально застрахований: в перший день оренди він отримує гроші відразу в сумі 8/12 частки за рік.

3. Питання: "А ті 500 баксів при здачі не перетворяться на 300 через пару років при девальвації ліри?)" варто задати орендодавцям Києва: наприклад, чи не перетворяться 10 000 гривень (250 доларів), які Вам платять сьогодні орендарі, через рік в 25 (двадцять п"ять) доларів.

Питання цікаве. Я не знаю, як його роз"вязують в Києві.
Наприклад, мої приятелі-орендодавці в Дніпрі (під здачу 6 квартир) сказали, що вони НЕ підвищують своїм орендарям ціну, незважаючи на зміну курсу з 26 до 40. Орендаря треба любити, особливо, якщо він приносить в дзьобику гроші вже 3 і більше років.
Я вже розказував та підтверджую: наш форумчанин, який з моєї подачі та порад орендував квартиру 2+1 в квітні 2021 року в Анталії в турецьких лірах за 500 доларів (за курсом станом на квітень 2021 року), на сьогодні є сумлінним законослухняним орендарем та платить передбачені Договором оренди суми - 5 500 лір, або на сьогодні 210 євро. Тут орендодавець точно програв, в квітні 2023 року намагався змінити ціну на 21 000 лір (тоді близько 1000 євро), але законодавство Туреччини та ПРАВИЛЬНІ дії нашого форумчанина (я надавав консультації і попереджав про ризики) не дозволили орендодавцю це зробити.
Тут "на бумазі все красиво" та зміна курсу спрацювали проти орендодавця.
Але саме в даному конкретному випадку орендодавець НЕ програв, бо багато років мешкає в Парижі (реально, я бачив документи), якась копійка капає, квартира в гарному стані (наш форумчанин з двома дітьми дуже акуратні, собак/котів не тримають) і її ринкова ціна змінилася в більший бік в 2-3 рази.

Ну ось так.

Десь я чув зовут комісійні агенства яке буде здавати квартиру - чи всі орендодавці сидять поруч з нерухомістю в Туреччині і вирішують всі проблеми самі?
Який турок підпише договір з ціною привʼязаною до євро при нестабільному курсі?) ринок Києва 99 відсотків зараз гривневий - в Турції думаю так само

За такі гроші здають не туркам:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:16

Ну, по-перше, не всі орендарі в Туреччині - громадяни Туреччини. Тисячі і тисячі - іноземці, а вони мають прибуток не TL, а в $/€. І розуміють саме в $/€.
По-друге: ціна та валюта встановлюються за згодою сторін, хіба це не так? Мої приятелі в Україні здають як за гривню, так і за долари.
Хоча - я, можливо, помиляюся - долари не є національною валютою України.

Я першу вашу тезу, пане cherchiltank, не дуже розумію: хто та де сидить і поруч з ким.
В Туреччині - за інформацією від наших «чорних рієлторів» - офіційний ліцензований рієлтор тримає базу даних, з неї беруть дані офіційні або неофіційні рієлтори, задача яких знайти орендаря, показати квартиру, узгодити ціну та умови, привести за руку орендаря до нотаріуса, який оформить договір оренди. Це - робота, за яку вони і отримують комісійні, ними обовʼязково діляться з тим, хто тримає базу даних (йому не менше 50%), залишок ділять на кількість учасників «ланцюжка».
Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Схема оплаты 10-40-40-10 кстати.
Зображення
Вот мой график платежей. Но он без дат - привязан к этапам работы.
Зображення
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:36

Молодці, поляки, все досить чітко прописано за етапами робіт.
Чіткість буде зобовʼязувати інвестора і чітко сплачувати.
“gotowosti do idbiory Lоkalu” - це звучить класно!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
А какой у них банк?
И деньги на счету «свежие» или давно положили?
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
Сейчас уже обаятельно спрашивают декларацию с таможни. Ну если сумма чувствительная
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 718719720721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9779 6108325
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лип, 2023 21:30
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23870 16169910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 22:25
cherchiltank
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.