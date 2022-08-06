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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:56
5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Так и у меня было.
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:59
Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
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beee
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Додано: Нед 02 лип, 2023 15:04
beee написав: 5396669 написав:
beee написав:Что удивило, я дважды просил на месяц отсрочить платёж (прокурорские блокады). Вообще без вопросов. Отношение - очень нормальное.
А вот сейчас с покупкой у поляков печаль. У нас хотели купить киевляне, деньги у них на счету, доходы подтвердили, но при попытке перевода денег - очень часто блокируют. Т.е. платишь нотариальную сделку и бац, всё идёт к чертям. Причём продавцу тоже к нотару нужно возвращать право собственности
Сильно ужесточили проверки происхождения и факта появления средств на территории Республики Польша.
Там принято покупать в ипотеку, оплачивая проценты со стабильной зарплаты
А какой у них банк?
И деньги на счету «свежие» или давно положили?
BNB psribas
Деньги возят год. Навозили по 10 куе. Раньше было нормально а потом требовали именно как бабки заехали в Польшу - выписка снятия бабла в Украине и т.д. Пхахаха. А наши банки такое не дают. Это сговор
І який знайшли вихід?
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gonchik74
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