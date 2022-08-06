Так и у меня было.5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так и у меня было.
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:04
І який знайшли вихід?
Додано: Нед 02 лип, 2023 17:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Поки ніяк. Сидять як миші. Бояться перднуть з тими грошима. Щось збирають типу договорів інвестування в Україні. Чи канає воно чи ні, мені невідомо.
Есть ещё покупатель, поляк. Вроде уже на сделку договорились. Недавно он пишет: кстати, вы ж не против, оплата будет ближе к осени)). Это у них нормально.
Продавать пока передумали. Неизвестно, что в стране будет. Мне, в принципе, пофиг, когда сдыхать. А дети - мелкие ещё.
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