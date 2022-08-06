Так и у меня было.5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так и у меня было.
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:04
І який знайшли вихід?
Додано: Нед 02 лип, 2023 17:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Поки ніяк. Сидять як миші. Бояться перднуть з тими грошима. Щось збирають типу договорів інвестування в Україні. Чи канає воно чи ні, мені невідомо.
Есть ещё покупатель, поляк. Вроде уже на сделку договорились. Недавно он пишет: кстати, вы ж не против, оплата будет ближе к осени)). Это у них нормально.
Продавать пока передумали. Неизвестно, что в стране будет. Мне, в принципе, пофиг, когда сдыхать. А дети - мелкие ещё.
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:43
«А помирать нам рановато:
Есть у нас еще дома дела…» (слова пісні).
Але ситуація специфічна…
Цікава інформація…
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:52
Довідник інвестора в закордонну нерухомість
Сьогодні рейтингове агенство NUMBEO оприлюднило список міст, в які учасникам форуму не варто інвестувати викопані з попід груші гроші: там дуже дорого жити Наведені «зароблені» бали, які дозволяють визначити міста, де навряд чи форумчанам вистачить грошей на бутерброд щ маслом та копченим лососем до віскі):
Hamilton, Bermuda 140.4
Basel, Switzerland 130.0
Zurich, Switzerland 128.5
Lausanne, Switzerland 120.6
Zug, Switzerland 119.1
George Town, Cayman Islands 118.5
Geneva, Switzerland 112.9
Bern, Switzerland 111.2
Nassau, Bahamas 103.3
New York, NY, United States 100.0
Honolulu, HI, United States 98.4
San Francisco, CA, United States 98.4
Oakland, CA, United States 98.1
Seattle, WA, United States 94.6
Reykjavik, Iceland 90.8
Canberra, Australia 89.2
Adelaide, Australia 89.0
Barbados, Barbados 88.9
Boston, MA, United States 88.7
Trondheim, Norway 88.1
Saint Helier, Jersey 88.0
San Jose, CA, United States 87.7
Sacramento, CA, United States 87.4
Bergen, Norway 87.1
San Diego, CA, United States 86.5
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54
В тому ж рейтингу найдорожчі для життя міста Європи:
Top 5. Cost of Living Index
Basel, Switzerland 130.0
Zurich, Switzerland 128.5
Lausanne, Switzerland 120.6
Zug, Switzerland 119.1
Geneva, Switzerland 112.9
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