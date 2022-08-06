Так и у меня было.5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так и у меня было.
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:04
І який знайшли вихід?
Додано: Нед 02 лип, 2023 17:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Поки ніяк. Сидять як миші. Бояться перднуть з тими грошима. Щось збирають типу договорів інвестування в Україні. Чи канає воно чи ні, мені невідомо.
Есть ещё покупатель, поляк. Вроде уже на сделку договорились. Недавно он пишет: кстати, вы ж не против, оплата будет ближе к осени)). Это у них нормально.
Продавать пока передумали. Неизвестно, что в стране будет. Мне, в принципе, пофиг, когда сдыхать. А дети - мелкие ещё.
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:43
«А помирать нам рановато:
Есть у нас еще дома дела…» (слова пісні).
Але ситуація специфічна…
Цікава інформація…
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:52
Довідник інвестора в закордонну нерухомість
Сьогодні рейтингове агенство NUMBEO оприлюднило список міст, в які учасникам форуму не варто інвестувати викопані з попід груші гроші: там дуже дорого жити Наведені «зароблені» бали, які дозволяють визначити міста, де навряд чи форумчанам вистачить грошей на бутерброд щ маслом та копченим лососем до віскі):
Hamilton, Bermuda 140.4
Basel, Switzerland 130.0
Zurich, Switzerland 128.5
Lausanne, Switzerland 120.6
Zug, Switzerland 119.1
George Town, Cayman Islands 118.5
Geneva, Switzerland 112.9
Bern, Switzerland 111.2
Nassau, Bahamas 103.3
New York, NY, United States 100.0
Honolulu, HI, United States 98.4
San Francisco, CA, United States 98.4
Oakland, CA, United States 98.1
Seattle, WA, United States 94.6
Reykjavik, Iceland 90.8
Canberra, Australia 89.2
Adelaide, Australia 89.0
Barbados, Barbados 88.9
Boston, MA, United States 88.7
Trondheim, Norway 88.1
Saint Helier, Jersey 88.0
San Jose, CA, United States 87.7
Sacramento, CA, United States 87.4
Bergen, Norway 87.1
San Diego, CA, United States 86.5
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54
В тому ж рейтингу найдорожчі для життя міста Європи:
Top 5. Cost of Living Index
Basel, Switzerland 130.0
Zurich, Switzerland 128.5
Lausanne, Switzerland 120.6
Zug, Switzerland 119.1
Geneva, Switzerland 112.9
Серед цікавого - серед міст Європи:
- місце 10 Bergen, Norway
- 28-30-33 міста Німеччини
- 45 Стокгольм
- 47 - Тулуза
- 57-58-62, 69-73 міста Німеччини
- 95 Відень
- 120 Прага
- 144 Барселона
- 172, 172, 175 - міста Іспанії. Міста Прибалтики трохи вище та нижче.
- 183, 183 - Варшава та Катовіце.
- 188 Краків, 193 - Вроцлав.
- 203 Тірана, 214 - Варна
- 233 Київ
Дешевше Києва жити в Дніпрі, Одесі, Харкові та у Львові.
Якщо ж подивитися світовий рейтинг, то згадувані тут форумчанами міста розподіляються так (чим вище - тим дорожче обходиться життя):
- 1 - Хамільтон (Бермуди)
- 2 - Базель (Швейцарія)
- 3 - Цюріх (Швейцарія)
- 10 - Нью-Йорк
- 12 - Сан Францисько (відвідав в травні)
- 22 - Сан Хосе (США, відвідав в жовтні 2022)
- 31 - Лос Анджелес
- 59 - Даллас (відвідав в травні)
- 60 - Париж
- 86 - Калгарі (Канада, відвідав в червні)
- 89, 92, 102 і аналогічно - міста Німеччини
- 190 - Келовна (Канада, відвідав в червні)
- 207 - Відень
- 241 - Прага
- 271 - Барселона
- 319 - Аліканте
- 334 - Варшава
- 352 - Вроцлав
- 369 - Тірана
- 384 - Тбілісі
- 397 - Варна
- 455 - Київ
- 493 - Львів
- 509 - Анталія
- 525 - Каїр.
Гарних інвестицій!
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:21
Ну в Україні розрахунки в іноземній валюті заборонені, а здається все без оплати податків - тому і виселення відбувається заміною ключів) але ж в Туреччині податки напевно треба платити і договір є договором а не нашою фільчиною грамотою?) і орендар захищений законом може не платити і півроку), є напевно інші тонкощі) щодо іноземців то це в основному німці, арабські країни та кацапстан - чим вони платять я не знаю)
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:26
Я заводил в польский банк Кредо в Украину около 40 кевро.
Кидал по 5 тіс. с немецкого счета.
Нужно правильно писать призначення платежу единственная проблема.
Никаких подтверждающих доков при снятии и зачислении не требовали.
Деньги через три дня на счете в Украине.
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:43
В банку куди клав кошти, сказали що при здійсненні переводу грошей на велику суму (походженням з України) - теж треба подавати доки. Тобто процес такий - з доками кладеш, з доками переводиш. Гемор звичайно, але такі правила.
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