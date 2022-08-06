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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подруга в Швеции вообще не может нифига в интернет магазе купить. А если снимаешь какую то сумму в банкомате, могут менты приехать (с её слов, не проверял. Живёт там 5 лет).
По сути деньги это всего-лишь символ. Тут важны правила их пользования, а не само их наличие.
Кстати, в Польше, оказывается, возможен расчет за хату между физическими лицами наличкой.
Но нотариус ставит пометку - подозрительная операция (что-то в этом роде). И потом тебя усиленно проверят
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:32

Чудеса трапляються

  beee написав:Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?

От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хомякоид написав:
  beee написав:
5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Так и у меня было.
Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок


Я заводил в польский банк Кредо в Украину около 40 кевро.
Кидал по 5 тіс. с немецкого счета.
Нужно правильно писать призначення платежу единственная проблема.
Никаких подтверждающих доков при снятии и зачислении не требовали.
Деньги через три дня на счете в Украине.
Тут речь не про Украину)
5396669
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:23

beee

Я бы купил Вашу квартиру в Варшаве, но нужны детали ,локация.
Деньги белые безнал, на европейском счете.
Denskor
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:29

Не знаю, чи дадуть Вам локацію. І чи будуть продавати.
Чисто для орієнтиру нерухомості Варшави.
В такій ціні може бути щось таке. Дизайн цікавий.
https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz- ... 2041245899
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лип, 2023 11:29, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».

А чи не є це овер-адмініструванням - нотаріальна реєстрація договору аренди житла?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:33

Спробуйте звернутися до Парламенту Туреччини - можливо змінять Закони та перелік обовʼязків/можливостей нотаріусів, орендарів, орендодавців та вимог Міграційної служби до надання Виду на прожиття для іноземців.
З приводу овер-адміністрування варто спочатку ознайомитися з переліком нотаріальних дій в тій країні, де ви мешкаєте - можливо там треба щось прибрати/підправити.
https://protocol.ua/ua/pro_notariat_stattya_34/
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лип, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:33

  Denik написав:
  akurt написав:Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».

А чи не є це овер-адмініструванням - нотаріальна реєстрація договору аренди житла?

Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:44

  cherchiltank написав:Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)

П'ять балів!
Так і зробив в травні наш українець, якому орендодавець хотів підвищити оренду плату з 5 500 лір до 21 000 лір: він помахав Договором оренди, засвідченим нотаріально, де було записано, що орендну плату можна підвищувати НЕ БІЛЬШЕ, ніж на 25% щорічно.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:57

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)

П'ять балів!
Так і зробив в травні наш українець, якому орендодавець хотів підвищити оренду плату з 5 500 лір до 21 000 лір: він помахав Договором оренди, засвідченим нотаріально, де було записано, що орендну плату можна підвищувати НЕ БІЛЬШЕ, ніж на 25% щорічно.

А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині.
Amethyst
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