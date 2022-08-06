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Подруга в Швеции вообще не может нифига в интернет магазе купить. А если снимаешь какую то сумму в банкомате, могут менты приехать (с её слов, не проверял. Живёт там 5 лет). По сути деньги это всего-лишь символ. Тут важны правила их пользования, а не само их наличие. Кстати, в Польше, оказывается, возможен расчет за хату между физическими лицами наличкой. Но нотариус ставит пометку - подозрительная операция (что-то в этом роде). И потом тебя усиленно проверят
beee написав:Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее. Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером. Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый. Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
5396669 написав:Вообще странно… если деньги на счету и есть документы происхождения - идешь в банк поясняешь и должны платеж пропустить
Так и у меня было. Люди говорят, что это вот вот недавно начали блок
Я заводил в польский банк Кредо в Украину около 40 кевро. Кидал по 5 тіс. с немецкого счета. Нужно правильно писать призначення платежу единственная проблема. Никаких подтверждающих доков при снятии и зачислении не требовали. Деньги через три дня на счете в Украине.
Спробуйте звернутися до Парламенту Туреччини - можливо змінять Закони та перелік обовʼязків/можливостей нотаріусів, орендарів, орендодавців та вимог Міграційної служби до надання Виду на прожиття для іноземців. З приводу овер-адміністрування варто спочатку ознайомитися з переліком нотаріальних дій в тій країні, де ви мешкаєте - можливо там треба щось прибрати/підправити. https://protocol.ua/ua/pro_notariat_stattya_34/
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лип, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)
П'ять балів! Так і зробив в травні наш українець, якому орендодавець хотів підвищити оренду плату з 5 500 лір до 21 000 лір: він помахав Договором оренди, засвідченим нотаріально, де було записано, що орендну плату можна підвищувати НЕ БІЛЬШЕ, ніж на 25% щорічно.
cherchiltank написав:Не є - цим договором орендар буде лупити по пиці орендодавця коли той прийде забирати орендний платіж)
П'ять балів! Так і зробив в травні наш українець, якому орендодавець хотів підвищити оренду плату з 5 500 лір до 21 000 лір: він помахав Договором оренди, засвідченим нотаріально, де було записано, що орендну плату можна підвищувати НЕ БІЛЬШЕ, ніж на 25% щорічно.
А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині.