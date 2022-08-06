Додано: Пон 03 лип, 2023 11:58

прилетів на відпочинок з дітьми в Туреччину, в Аланію.

ПанеВи задавали питання щодо рівня орендної плати за квартиру.Не повірите - вчора на каналі YouTube вийшло відео з відповіддю на Ваше запитання: це канал нашого українця Олексія Крилова.Там є точна інформація.Серед цікавого: він взагалі-то мешкає з родиною в Іспанії - не подалік від Аліканте - але ось що мене здивувало -Ціну орендної плати він повідомляє майже в кінці відео - що цікаво, цифра точно збігається з тією, яку мені озвучують наші українці, які здають квартири в Анталії.Додаток до відео - бо там він сам соіб задає питання, але відповідь не знає:- я думаю що ця квартира 2+1 розташована в будинку 2019 року побудови - судячи з меблів кухні (встановлює завжди Забудовник), вхідних дверей, міжкомнатних дверей, наповненням/обладнанням санвузла.- саме в 2018/2019 роках була в моді певна "циганщина" з позолотою всього на світі. Зараз такого немає.- він та розказує про сауну/хамам: дійсно залежить від ЖК: в моєму ЖК треба записатися на певний час заздалегідь. В будинку моїх приятелів на 20 квартир - в будь який час сам включаєш підігрів сауни. В моєму ЖК сауна і зххама є - але я не відвідую - не любою того. Тільки плавальний басейн.- там він показує "зимовий плавальний басейн" який без води - це так і є - згідно з нормами - літні плавальні басейни працюють з 1 червня по 1 жовтня, в цей час зимові плавальні басейни в ЖК не працюють.- він взяв в оренду стандартну для Туреччини квартиру 2+1 - зазвичай площа таких квартир будівельна 90..100 кв.м, якщо по українським стандартам то там зазвичай 75 кв.м.- в 2019 році таку майже точно кваатиру (але з ДВОМА санвузлами) приятелі купили за 92 000 євро (за прайс-листом була 94 000 євро, але була остання в будинку і ми умовили Забудовника зробити знижку).Відео тут: