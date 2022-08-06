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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:58

Пане cherchiltank!
Ви задавали питання щодо рівня орендної плати за квартиру.
Не повірите - вчора на каналі YouTube вийшло відео з відповіддю на Ваше запитання: це канал нашого українця Олексія Крилова.
Там є точна інформація.
Серед цікавого: він взагалі-то мешкає з родиною в Іспанії - не подалік від Аліканте - але ось що мене здивувало - прилетів на відпочинок з дітьми в Туреччину, в Аланію.

Ціну орендної плати він повідомляє майже в кінці відео - що цікаво, цифра точно збігається з тією, яку мені озвучують наші українці, які здають квартири в Анталії.

Додаток до відео - бо там він сам соіб задає питання, але відповідь не знає:
- я думаю що ця квартира 2+1 розташована в будинку 2019 року побудови - судячи з меблів кухні (встановлює завжди Забудовник), вхідних дверей, міжкомнатних дверей, наповненням/обладнанням санвузла.
- саме в 2018/2019 роках була в моді певна "циганщина" з позолотою всього на світі. Зараз такого немає.
- він та розказує про сауну/хамам: дійсно залежить від ЖК: в моєму ЖК треба записатися на певний час заздалегідь. В будинку моїх приятелів на 20 квартир - в будь який час сам включаєш підігрів сауни. В моєму ЖК сауна і зххама є - але я не відвідую - не любою того. Тільки плавальний басейн.
- там він показує "зимовий плавальний басейн" який без води - це так і є - згідно з нормами - літні плавальні басейни працюють з 1 червня по 1 жовтня, в цей час зимові плавальні басейни в ЖК не працюють.
- він взяв в оренду стандартну для Туреччини квартиру 2+1 - зазвичай площа таких квартир будівельна 90..100 кв.м, якщо по українським стандартам то там зазвичай 75 кв.м.
- в 2019 році таку майже точно кваатиру (але з ДВОМА санвузлами) приятелі купили за 92 000 євро (за прайс-листом була 94 000 євро, але була остання в будинку і ми умовили Забудовника зробити знижку).

Відео тут:
https://www.youtube.com/watch?v=857t8bsX9NE
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лип, 2023 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:59

  Denik написав:
  akurt написав:Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».

А чи не є це овер-адмініструванням - нотаріальна реєстрація договору аренди житла?

Коли орендував у Польщі, ніякої нотаріальної реєстрації.
Від руки (або роздрукований) договір аренди завірений власником і орендарем.
З підписаним договором ідеш в ужонд і отрумуєш мельдунек (реєстрацію місця проживання), якщо тобі потрібна довідка про замєльдованє/реєстрацію.
Овер адіміністрування для овер озабочених.
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