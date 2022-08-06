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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:59

  Denik написав:
  akurt написав:Часто до нотаріуса приходять із заповненим від руки бланком договору оренди - стандартний бланк продається в магазині «Канцтовари».

А чи не є це овер-адмініструванням - нотаріальна реєстрація договору аренди житла?

Коли орендував у Польщі, ніякої нотаріальної реєстрації.
Від руки (або роздрукований) договір аренди завірений власником і орендарем.
З підписаним договором ідеш в ужонд і отрумуєш мельдунек (реєстрацію місця проживання), якщо тобі потрібна довідка про замєльдованє/реєстрацію.
Овер адіміністрування для овер озабочених.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:14

  Amethyst написав:А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині.

Цікаве питання - я не всі нюанси знаю, але:
- в Туреччині короткострокова здача в оренду заборонена на законодавчому рівні здається з 2017 року. Під здачею в оренду законодавство розуміє ТІЛЬКИ здачу в оренду на термін 12 місяців.
Зваісно, народ порушує та здає - наприклад - через airbnb на короткий термін. Як правило - якщо на 1 місяць - за подвійною ціною.
Десь в 2018-2019 роках за тим полювала податкова поліція та виписувала штрафи в сумі орендної плати за 1 рік (!!!).

Останні пару років не чув про такі випадки, тобто порушують "тихенько". Без санкцій. Без сплати податків. На це закривають очі.
- Договори оренди укладаються згідно із Законом тільки на 1 рік. Якщо орендодавець НЕ іноземець, або іноземець, якому не потрібно оформити Вид на проживання - то достатньо від руки заповнити стандартний бланк Договору оренди.
- Договір оренди вважається автоматично продовженим на 1 рік, якщо орендодавець ОФІЦІЙНИМ ЛИСТОМ, ЗАВІРЕНИМ нотаріально (!!!), не попередить орендаря за 45 діб до дати закінчення дії Договору. Це захищає орендаря від несподіванок.
- Можливість ДОСТРОКОВОГО розірвання повинна бути окремо зазначена в Договорі оренди. Для цього є окрема графа. Вона як правило залишалася порожньою.
- ВАЖЛИВО: карколомний ажіотаж на ринку орендної нерухомості літа-осені 2022 року привів до того, що рієлтори почали радити орендодавцям укладати спеціальний документ, який передбачає безумовне добровільне виселення орендаря за першою вимогою орендодавця. Статистику реальних безумовних виселень не маю. В пресі повідомляли, що суди Туреччини завалені реально справами про конфлікти між орендарями та орендодавцями з приводу ціни оренди - ще в лютому писали, що розгляд справ призначають вже не грудень 2023 року і не раніше. Це - на користь орендарів.

Стандартний бланк Договору оренди мав певний ПОЗИТИВНИЙ сенс в умовах нестабільності на ринку в 2022 році - часу суттєвого зростання цін та турбулентності.
Це спрацювало проти росіян, які понаїхали великою кількістю - брали в оренду квартири (ціна на рік в перерахунку на місяць значно менша, ніж на місяць) - потім - з 26 грудня 2022 року - Туреччина почала активно і реально позбуватися таких небажаних іноземців - ВНП їм не надавали і не надають за фактом оренди нерухомості - вони масово тікали, залишаючи орендодавцю депозити і передоплату за 3-6 місяців.
Орендодавці мовчки потирали долоні. Росіянці нічого не могли вдіяти.
akurt
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