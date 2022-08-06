Додано: Пон 03 лип, 2023 12:14

Amethyst написав: А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині. А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині.

короткострокова

ТІЛЬКИ

тільки на 1 рік

вважається автоматично продовженим на 1 рік

Це спрацювало проти росіян,

не надавали і не надають за фактом оренди нерухомості

Цікаве питання - я не всі нюанси знаю, але:- в Туреччиніздача в оренду заборонена на законодавчому рівні здається з 2017 року. Під здачею в оренду законодавство розумієздачу в оренду на термін 12 місяців.Зваісно, народ порушує та здає - наприклад - через airbnb на короткий термін. Як правило - якщо на 1 місяць - за подвійною ціною.Десь в 2018-2019 роках за тим полювала податкова поліція та виписувала штрафи в сумі орендної плати за 1 рік (!!!).Останні пару років не чув про такі випадки, тобто порушують "тихенько". Без санкцій. Без сплати податків. На це закривають очі.- Договори оренди укладаються згідно із Законом. Якщо орендодавець НЕ іноземець, або іноземець, якому не потрібно оформити Вид на проживання - то достатньо від руки заповнити стандартний бланк Договору оренди.- Договір оренди, якщо орендодавець ОФІЦІЙНИМ ЛИСТОМ, ЗАВІРЕНИМ нотаріально (!!!), не попередить орендаря за 45 діб до дати закінчення дії Договору. Це захищає орендаря від несподіванок.- Можливість ДОСТРОКОВОГО розірвання повинна бути окремо зазначена в Договорі оренди. Для цього є окрема графа. Вона як правило залишалася порожньою.- ВАЖЛИВО: карколомний ажіотаж на ринку орендної нерухомості літа-осені 2022 року привів до того, що рієлтори почали радити орендодавцям укладати спеціальний документ, який передбачає безумовне добровільне виселення орендаря за першою вимогою орендодавця. Статистику реальних безумовних виселень не маю. В пресі повідомляли, що суди Туреччини завалені реально справами про конфлікти між орендарями та орендодавцями з приводу ціни оренди - ще в лютому писали, що розгляд справ призначають вже не грудень 2023 року і не раніше. Це - на користь орендарів.Стандартний бланк Договору оренди мав певний ПОЗИТИВНИЙ сенс в умовах нестабільності на ринку в 2022 році - часу суттєвого зростання цін та турбулентності.які понаїхали великою кількістю - брали в оренду квартири (ціна на рік в перерахунку на місяць значно менша, ніж на місяць) - потім - з 26 грудня 2022 року - Туреччина почала активно і реально позбуватися таких небажаних іноземців - ВНП їм- вони масово тікали, залишаючи орендодавцю депозити і передоплату за 3-6 місяців.Орендодавці мовчки потирали долоні. Росіянці нічого не могли вдіяти.