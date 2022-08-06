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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:37
beee написав:
Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.
Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"
"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.
С уважением, Илона Кеслинг"
За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?
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BIGor
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:38
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:40
akurt написав: beee написав:
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть
Будь ласка ніколи не пишіть таких слів: коли я писав щось подібне про нерухомість в Туреччині - на мене вилили: 10 виварок гною, 15 відер блювотини, 10 бочок інсинуацій.
У людей в арсеналі тільки це.P.S.
Оприлюднені вище креслення: класика європейської 1+1.
Навіть більше: є "гостьовий туалет". Зазвичай в 1+1 немає.
Ще й ванна...
Я вище писав - що і далі притримуюсь негативного ставлення до огрудків - передивився сотні чужих огрудків - може для когось не проблема що на нього дивляться інші люди, коли сидиш в трусах на свому подвірї.
Якось немає взагалі приватності... ну і згори сусіди які виходять на балкони - теж наблюдають.
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BIGor
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:42
BIGor написав: beee написав:
Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.
Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"
"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.
С уважением, Илона Кеслинг"
За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?
Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:47
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.
Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"
"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.
С уважением, Илона Кеслинг"
За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?
Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним
Мурахи то таке. На партері взимку холодно капець. І по вікнах собачники заглядають. Раніше хотілось, тепер неверегейн))) А з паркінгом - дарма ви так. Тут не до кожного помешкання продавали, лише від певного метражу. То довелось купити інше планування більшої площі, щоб мати паркінг.
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gonchik74
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Додано: Вів 04 лип, 2023 00:10
gonchik74 написав: beee написав:
BIGor написав:[quote="5593292:beee"]Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.
Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"
"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.
С уважением, Илона Кеслинг"
За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?
Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним
Мурахи то таке. На партері взимку холодно капець. І по вікнах собачники заглядають. Раніше хотілось, тепер неверегейн))) А з паркінгом - дарма ви так. Тут не до кожного помешкання продавали, лише від певного метражу. То довелось купити інше планування більшої площі, щоб мати паркінг.[/quote]Тем более их и сдавать можно. Я и кладовки выбил в подарок.
Но автор отметил, что финансов не хватило - тут уже не до выбора. В этом случае хорошо что продали без паркинга.
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