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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:37

  beee написав:Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.

Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"

"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.

С уважением, Илона Кеслинг"


 

За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не должны лить. эти квартиры без толку. Я невыездной. Война на долгие годы. Хату я не увижу, завидовать нечему
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:40

  akurt написав:
  beee написав:Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть
 

Будь ласка ніколи не пишіть таких слів: коли я писав щось подібне про нерухомість в Туреччині - на мене вилили: 10 виварок гною, 15 відер блювотини, 10 бочок інсинуацій.
У людей в арсеналі тільки це.

P.S. Оприлюднені вище креслення: класика європейської 1+1.
Навіть більше: є "гостьовий туалет". Зазвичай в 1+1 немає.
Ще й ванна...

Я вище писав - що і далі притримуюсь негативного ставлення до огрудків - передивився сотні чужих огрудків - може для когось не проблема що на нього дивляться інші люди, коли сидиш в трусах на свому подвірї. :lol: Якось немає взагалі приватності... ну і згори сусіди які виходять на балкони - теж наблюдають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  beee написав:Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.

Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"

"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.

С уважением, Илона Кеслинг"


 

За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?


Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:47

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.

Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"

"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.

С уважением, Илона Кеслинг"


 

За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?


Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним

Мурахи то таке. На партері взимку холодно капець. І по вікнах собачники заглядають. Раніше хотілось, тепер неверегейн))) А з паркінгом - дарма ви так. Тут не до кожного помешкання продавали, лише від певного метражу. То довелось купити інше планування більшої площі, щоб мати паркінг.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

gonchik74 написав:
  beee написав:
BIGor написав:[quote="5593292:beee"]Bigor. Не повірете, але мотивами з форуму. Мені ж тут сказали бери, я і взяв))
Опасения было конечно, у нас до 4 этажа неликвид. А нулевой это вообще шлак.
Здесь же огрудки берут в первую очередь. На 25 год огрудки куплены.
Мои мотивы: потрясающий ландшафт, туи, кусты, газон. Кусты закрывают участок по шею. Дополнительная территория где можно поставить садовый шкаф, велики. Я продал дачу. Так пусть хоть кусок газона будет ему в замену.
Ну и самое главное - это вообще последняя квартира на тот момент. Вообще ничего не было.

Мой вопрос: "насколько мне известно, нерезиденты Польши не могут получить право собственности на земельный участок. Не будет ли проблем с получением права собственности в будущем?"

"У вас не будет проблем. В случае с садом у вас есть право исключительного пользования.

С уважением, Илона Кеслинг"


 

За недоліки - люди кажуть за мурах - наша управляюча компанія іноді проводить обробку 0 поверхів де примикає земля до будови, дивіться теж в договорі, такі дрібниці можуть бути важливими. Ну ще і цікаво - скільки адміністративні виплати коштують і чи купляли паркінг?


Разрешили не покупать паркинг. Всё равно у нас денег на него не было.
Коммуналку пока не знаю. Пришлют на почту.
Договор на электрику заключать одно удовольствие. Он лайн - 5 минут.
За мурах - дякую. Уточним

Мурахи то таке. На партері взимку холодно капець. І по вікнах собачники заглядають. Раніше хотілось, тепер неверегейн))) А з паркінгом - дарма ви так. Тут не до кожного помешкання продавали, лише від певного метражу. То довелось купити інше планування більшої площі, щоб мати паркінг.[/quote]Тем более их и сдавать можно. Я и кладовки выбил в подарок.
Но автор отметил, что финансов не хватило - тут уже не до выбора. В этом случае хорошо что продали без паркинга.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:56

  akurt написав:.......
По-друге: ціна та валюта встановлюються за згодою сторін, хіба це не так? Мої приятелі в Україні здають як за гривню, так і за долари.
Хоча - я, можливо, помиляюся - долари не є національною валютою України.

Официально, по договору - только грн.
Неофициально...

Я першу вашу тезу, пане cherchiltank, не дуже розумію: хто та де сидить і поруч з ким.

Если правильно понял, он имел ввиду такое - какие-то проблемы у арендатора, надо следить за квартирой (порядок в ней), возникли какие-то вопросы у соседей к арендатору - кто решает, если арендодатель далеко?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 01:02

  beee написав:Подруга в Швеции вообще не может нифига в интернет магазе купить. ....

Почему?
В чём проблема?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 01:18

  akurt написав:
  Amethyst написав:А на яких умовах Орендодавець може припинити договір достроково або не перезаключити з цим же Орендарем через рік, наприклад? У Туреччині.

Цікаве питання - я не всі нюанси знаю, але:
- в Туреччині короткострокова здача в оренду заборонена на законодавчому рівні здається з 2017 року. Під здачею в оренду законодавство розуміє ТІЛЬКИ здачу в оренду на термін 12 місяців.
.......

Не меньше чем на 1 год или не больше тоже?
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