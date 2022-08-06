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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:07
Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?
Просто как не попасть в такую ситуацию?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:32
Жорстоко... але паркінг ж коштує копійки - ну 35-40 тис зл. по відношенню до вартості квартири - це 7-8% (наземний бачив і по 25 тис зл). В майбутньому дуже геморно докупити паркінг - ріелтори кажуть купляється як технічне приміщення - типу як комерція. І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську - квартири маленькі, кладовок не роблять взагалі, ну гардеробні бачив - але в 3 кімнатних квартирах по 200 000 Євро.
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BIGor
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