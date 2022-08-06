Посмотрим, буде дубарь чи ні. По идее должен. Хотя под полом паркинг наверное ещё .
Да, а на паркинг денег не было физически. Ну и тыщ 15 зависло. Почти год блокада прокуратуры. Одну блокировку сняла прокуратура Вроцлава за пару недель. За пол года прокуратура Варшава охота. И самая вредная, цепляются за формализм - Варшава Воля. На пустом блин месте - скоро год блокировки. Что только не писали. Вот происхождение денег в Украине. Вот предмет перевода. Цепляются, то дата не та, то подпись не там, кароч используются не суть вопроса а формальности. Жалоба на прокурора, привела к ещё худшим последствиям. Теперь ей устроили проверку и передали дело в суд