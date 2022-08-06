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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Посмотрим, буде дубарь чи ні. По идее должен. Хотя под полом паркинг наверное ещё .

Да, а на паркинг денег не было физически. Ну и тыщ 15 зависло. Почти год блокада прокуратуры. Одну блокировку сняла прокуратура Вроцлава за пару недель. За пол года прокуратура Варшава охота. И самая вредная, цепляются за формализм - Варшава Воля. На пустом блин месте - скоро год блокировки. Что только не писали. Вот происхождение денег в Украине. Вот предмет перевода. Цепляются, то дата не та, то подпись не там, кароч используются не суть вопроса а формальности. Жалоба на прокурора, привела к ещё худшим последствиям. Теперь ей устроили проверку и передали дело в суд Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?
Просто как не попасть в такую ситуацию?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:32

  beee написав:Посмотрим, буде дубарь чи ні. По идее должен. Хотя под полом паркинг наверное ещё .

Да, а на паркинг денег не было физически. Ну и тыщ 15 зависло. Почти год блокада прокуратуры. Одну блокировку сняла прокуратура Вроцлава за пару недель. За пол года прокуратура Варшава охота. И самая вредная, цепляются за формализм - Варшава Воля. На пустом блин месте - скоро год блокировки. Что только не писали. Вот происхождение денег в Украине. Вот предмет перевода. Цепляются, то дата не та, то подпись не там, кароч используются не суть вопроса а формальности. Жалоба на прокурора, привела к ещё худшим последствиям. Теперь ей устроили проверку и передали дело в суд Зображення

Жорстоко... але паркінг ж коштує копійки - ну 35-40 тис зл. по відношенню до вартості квартири - це 7-8% (наземний бачив і по 25 тис зл). В майбутньому дуже геморно докупити паркінг - ріелтори кажуть купляється як технічне приміщення - типу як комерція. І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську - квартири маленькі, кладовок не роблять взагалі, ну гардеробні бачив - але в 3 кімнатних квартирах по 200 000 Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:03

  BIGor написав:
  beee написав:Посмотрим, буде дубарь чи ні. По идее должен. Хотя под полом паркинг наверное ещё .

Да, а на паркинг денег не было физически. Ну и тыщ 15 зависло. Почти год блокада прокуратуры. Одну блокировку сняла прокуратура Вроцлава за пару недель. За пол года прокуратура Варшава охота. И самая вредная, цепляются за формализм - Варшава Воля. На пустом блин месте - скоро год блокировки. Что только не писали. Вот происхождение денег в Украине. Вот предмет перевода. Цепляются, то дата не та, то подпись не там, кароч используются не суть вопроса а формальности. Жалоба на прокурора, привела к ещё худшим последствиям. Теперь ей устроили проверку и передали дело в суд Зображення

Жорстоко... але паркінг ж коштує копійки - ну 35-40 тис зл. по відношенню до вартості квартири - це 7-8% (наземний бачив і по 25 тис зл). В майбутньому дуже геморно докупити паркінг - ріелтори кажуть купляється як технічне приміщення - типу як комерція. І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську - квартири маленькі, кладовок не роблять взагалі, ну гардеробні бачив - але в 3 кімнатних квартирах по 200 000 Євро.

Комурка і паркінг - це такий собі дженльменський набір. Наземний взагалі не варік. У мене і той і той. В підземному можна мот поставити позаду авто, комплект гуми багато хто тримає, дешеві велики. Плюс взимку машина тепла, влітку навпаки. На наземному вже все авто в рисках від прохожих. Градом може побити. У нас на осєдлю недавно сміттєвоз х5-ту пропоров.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

ЛАД написав:
  beee написав:Подруга в Швеции вообще не может нифига в интернет магазе купить. ....

Почему?
В чём проблема?
Нерезидентка, требуют бумаги с работы
beee
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