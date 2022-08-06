Додано: Вів 04 лип, 2023 11:26

5396669 написав: Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?

Просто как не попасть в такую ситуацию?

Открыл закон 2000х о противодействии коррупции и отмыванию бабла в ЕС в части, что имеет право банк. Банк имеет право называть операции подозрительными и сам по своей инициативе передать дело в прокуратуру. Ну как банк. Не банк а его служба безопасности, которой вообще плевать на деятельность банка в части репутации перед клиентами.К СБ нет доступа, они не принимают клиентов. В общем сами сотрудники по работе с клиентами пишут длинные запросы (рекламации), ждут 10 дней ответа.Сам банк даёт тебе номер банкового омбудсмена, типа чувак, ну хоть ты на них настучи.Это я так понимаю разделение структуры банков на ветви, которые не влияют друг на друга.Блокировку по любому подозрению имеют право на пол года с пролонгацией ещё на пол года.За что именно тебя шмонают, тебе не скажут.Не сужу правильно это, неправильно. Такие правила общества. Возможно, это мы дикари.Но пололяк сказал же, что движемся к цифровому гетто.Знаю людей, которые нихрена купить не могут дорогое, только еда и аренда квартиры.Работай официально, плати налоги.Иначе, ты уже вор. Т.е. изначально ты вор, а потом через год, может и нет.