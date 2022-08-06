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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:07
Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?
Просто как не попасть в такую ситуацию?
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5396669
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:32
Жорстоко... але паркінг ж коштує копійки - ну 35-40 тис зл. по відношенню до вартості квартири - це 7-8% (наземний бачив і по 25 тис зл). В майбутньому дуже геморно докупити паркінг - ріелтори кажуть купляється як технічне приміщення - типу як комерція. І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську - квартири маленькі, кладовок не роблять взагалі, ну гардеробні бачив - але в 3 кімнатних квартирах по 200 000 Євро.
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BIGor
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Додано: Вів 04 лип, 2023 10:03
BIGor написав:
Жорстоко... але паркінг ж коштує копійки - ну 35-40 тис зл. по відношенню до вартості квартири - це 7-8% (наземний бачив і по 25 тис зл). В майбутньому дуже геморно докупити паркінг - ріелтори кажуть купляється як технічне приміщення - типу як комерція. І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську - квартири маленькі, кладовок не роблять взагалі, ну гардеробні бачив - але в 3 кімнатних квартирах по 200 000 Євро.
Комурка і паркінг - це такий собі дженльменський набір. Наземний взагалі не варік. У мене і той і той. В підземному можна мот поставити позаду авто, комплект гуми багато хто тримає, дешеві велики. Плюс взимку машина тепла, влітку навпаки. На наземному вже все авто в рисках від прохожих. Градом може побити. У нас на осєдлю недавно сміттєвоз х5-ту пропоров.
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gonchik74
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:11
ЛАД написав: beee написав:
Подруга в Швеции вообще не может нифига в интернет магазе купить. ....
Почему?
В чём проблема?
Нерезидентка, требуют бумаги с работы
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 11:26
5396669 написав:Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?
Просто как не попасть в такую ситуацию?
Открыл закон 2000х о противодействии коррупции и отмыванию бабла в ЕС в части, что имеет право банк. Банк имеет право называть операции подозрительными и сам по своей инициативе передать дело в прокуратуру. Ну как банк. Не банк а его служба безопасности, которой вообще плевать на деятельность банка в части репутации перед клиентами.
К СБ нет доступа, они не принимают клиентов. В общем сами сотрудники по работе с клиентами пишут длинные запросы (рекламации), ждут 10 дней ответа.
Сам банк даёт тебе номер банкового омбудсмена, типа чувак, ну хоть ты на них настучи.
Это я так понимаю разделение структуры банков на ветви, которые не влияют друг на друга.
Блокировку по любому подозрению имеют право на пол года с пролонгацией ещё на пол года.
За что именно тебя шмонают, тебе не скажут.
Не сужу правильно это, неправильно. Такие правила общества. Возможно, это мы дикари.
Но пололяк сказал же, что движемся к цифровому гетто.
Знаю людей, которые нихрена купить не могут дорогое, только еда и аренда квартиры.
Работай официально, плати налоги.
Иначе, ты уже вор. Т.е. изначально ты вор, а потом через год, может и нет.
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beee
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Додано: Вів 04 лип, 2023 12:00
beee написав:
5396669 написав:Пипец! А переводы были между своими счетами или от поляков?
Просто как не попасть в такую ситуацию?
Открыл закон 2000х о противодействии коррупции и отмыванию бабла в ЕС в части, что имеет право банк. Банк имеет право называть операции подозрительными и сам по своей инициативе передать дело в прокуратуру. Ну как банк. Не банк а его служба безопасности, которой вообще плевать на деятельность банка в части репутации перед клиентами.
К СБ нет доступа, они не принимают клиентов. В общем сами сотрудники по работе с клиентами пишут длинные запросы (рекламации), ждут 10 дней ответа.
Сам банк даёт тебе номер банкового омбудсмена, типа чувак, ну хоть ты на них настучи.
Это я так понимаю разделение структуры банков на ветви, которые не влияют друг на друга.
Блокировку по любому подозрению имеют право на пол года с пролонгацией ещё на пол года.
За что именно тебя шмонают, тебе не скажут.
Не сужу правильно это, неправильно. Такие правила общества. Возможно, это мы дикари.
Но пололяк сказал же, что движемся к цифровому гетто.
Знаю людей, которые нихрена купить не могут дорогое, только еда и аренда квартиры.
Работай официально, плати налоги.
Иначе, ты уже вор. Т.е. изначально ты вор, а потом через год, может и нет.
Почитую що пишуть місцеві - деякі навіть не перекидують гроші на картки дружин - бояться
Недавно читав, поляку у Швейцарії польский банк заблочив рахунок - бо йому друзі скинули на карту гроші на проживання в готелі кожен свою частину
типу компанією їхали і він мав заплатити, сума щось 4 тис Євро чи франків.
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BIGor
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:51
akurt написав:
Законом передбачено укладання Договору оренди на 1 рік з його автоматичним продовженням.
Про те, що дію Договору оренди не буде продовжено, повинно бути повідомлення орендаря у письмовій формі, завіреній нотаріусом.
Якщо орендар не отримав такого повідомлення - Договір вважаються продовженим ще на 1 рік.
Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?
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ЛАД
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:50
Насправді окрім Ердогана злий жарт з економікою Туреччини зробили ті саме сервіси тіпа airbnb.com.
Якщо років 15 тому в Туреччині був дуже високий процент організованого відпочинку і доволі таки недешевого - зі сплатою усіх податків з середнім цінником 100 дол/ добу, який підтримувався в тому числі потоками українців і орків, бо не треба було візи, а в Європу були черги у візові центри і запис за кілька місяців, то тепер значна частина туристів знімає квартири через айрбнб, які і коштують дешевше за готель і не створюють так багато робочих місць як в туріндустрії так і майже не приносять податків. Та сама ситуація імовірно і з країнами PIGS, які не можуть вибратися із боргів...
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Denik
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:35
Я так зрозумів, що маєте доступ до бази даних Airbnb.
A ну гляньте статистику: з 01.01.2023 по 01.07.2023 тільки повітряним транспортом в аеропорт Анталії прибуло - за оприлюдненими на днях даними - 5 500 000 туристів: скільки з 5,5 мільйона скористалися Arbnb?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 05 лип, 2023 20:47, всього редагувалось 2 разів.
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