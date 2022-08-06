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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:37

  ЛАД написав:Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?

Договір укладається згідно з законом на 1 рік з автоматичною пролонгацією.
Ось вам і 3, і 4, і 5…
akurt
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  #<1 ... 724725726727
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