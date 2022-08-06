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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:37

  ЛАД написав:Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?

Договір укладається згідно з законом на 1 рік з автоматичною пролонгацією.
Ось вам і 3, і 4, і 5…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

fler написав:
  beee написав:Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?

От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:
fler написав:
  beee написав:Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?

От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч

Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз
Faceless
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