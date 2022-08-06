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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:37
ЛАД написав:
Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?
Договір укладається згідно з законом на 1 рік з автоматичною пролонгацією.
Ось вам і 3, і 4, і 5…
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akurt
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Додано: Сер 05 лип, 2023 23:37
fler написав: beee написав:
Кстати, буквально вчерашнее сравнение
с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч
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beee
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Додано: Сер 05 лип, 2023 23:41
beee написав: fler написав: beee написав:
Кстати, буквально вчерашнее сравнение
с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч
Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз
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Faceless
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:43
Faceless написав: beee написав:
fler написав:[quote="5592829:beee"]Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?
От якраз вчора їхала нашим звичайним потягом у звичайному люкс-вагоні з поміткою "без кондиціонування". Як тільки потяг рушив, провідниця повідомила: "Зараз трохи наберемо швидкість і я вмикну кондиціонер". Такі вмикнула десь за 20 хвилин. Туалет чистий, хоча вагон не новий.
Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч
Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз[/quote]Не только ему!
Супруга с детьми - поезд Днепр-Пшемышль - душегубка!
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:50
Так я не ездил. Меня не выпускают.
Жена с детьми ехала.
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beee
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:10
BIGor написав:
[І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську
навіщо купувати приміщення під комерцію?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 06 лип, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:14
Denik написав:
Насправді окрім Ердогана злий жарт з економікою Туреччини зробили ті саме сервіси тіпа airbnb.com.
Якщо років 15 тому в Туреччині був дуже високий процент організованого відпочинку і доволі таки недешевого - зі сплатою усіх податків з середнім цінником 100 дол/ добу, який підтримувався в тому числі потоками українців і орків, бо не треба було візи, а в Європу були черги у візові центри і запис за кілька місяців, то тепер значна частина туристів знімає квартири через айрбнб, які і коштують дешевше за готель і не створюють так багато робочих місць як в туріндустрії так і майже не приносять податків. Та сама ситуація імовірно і з країнами PIGS, які не можуть вибратися із боргів...
бери ширше: Юбер, Вайбер, Твітор ... Нетфлікс могильщик Голівуда ...
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flyman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:32
Так само, як не варто читати «совєтскіє газети» перед обідом, так само ніколи не читайте опуси пана Deniка.
За останні 10 років жоден його прогноз не збувся.
Найгірші наслідки його прогнозів були після пророцтва липня 2014, коли він нагадав, що курс долара займе цифри (цитую) «8,30..,9,00».
Ви краще інших знаєте, чим то гадання закінчилося.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:24
akurt написав: ЛАД написав:
Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?
Договір укладається згідно з законом на 1 рік з автоматичною пролонгацією.
Ось вам і 3, і 4, і 5…
Не совсем так.
Это даёт возможность
длительной аренды, но ничего не гарантирует ни арендатору, ни арендодателю на длительный срок.
Арендатор тоже обязан заранее предупредить о разрыве (не продлении) договора?
Если не предупредил, то...?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:35
ЛАД написав: akurt написав: ЛАД написав:
Не практикуется подписание сразу на более длительный срок - 3-5 лет?
Договір укладається згідно з законом на 1 рік з автоматичною пролонгацією.
Ось вам і 3, і 4, і 5…
Не совсем так.
Это даёт возможность
длительной аренды, но ничего не гарантирует ни арендатору, ни арендодателю на длительный срок.
Арендатор тоже обязан заранее предупредить о разрыве (не продлении) договора?
Если не предупредил, то...?
3х місячний депозит
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flyman
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