А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:27
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34
Гарантію як відомо, давав тільки "Госстрах" та "Аерофлот". І то схибив.
Тут так: "Закон суров - но это закон".
Як я це бачу: іде захист і орендодлавця: принаймні 1 раз на рік він може розірвати Договір оренди, попередивши орендаря за 45 діб. А в цьому - захист орендаря від несподіванок.
Більше я розказати не можу, бо НЕ займався, НЕ займаюся та НЕ планую займатися питаннями оренди.
Доповів те, що чую від наших "чорних рієлторів".
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