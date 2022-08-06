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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 725726727728
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:27

  flyman написав:
  BIGor написав:[І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську

навіщо купувати приміщення під комерцію?

А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34

  ЛАД написав:Не совсем так.
Это даёт возможность длительной аренды, но ничего не гарантирует ни арендатору, ни арендодателю на длительный срок.
Арендатор тоже обязан заранее предупредить о разрыве (не продлении) договора?
Если не предупредил, то...?

Гарантію як відомо, давав тільки "Госстрах" та "Аерофлот". І то схибив.
Тут так: "Закон суров - но это закон".
Як я це бачу: іде захист і орендодлавця: принаймні 1 раз на рік він може розірвати Договір оренди, попередивши орендаря за 45 діб. А в цьому - захист орендаря від несподіванок.

Більше я розказати не можу, бо НЕ займався, НЕ займаюся та НЕ планую займатися питаннями оренди.
Доповів те, що чую від наших "чорних рієлторів".
akurt
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  #<1 ... 725726727728
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