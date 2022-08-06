А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:27
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34
Гарантію як відомо, давав тільки "Госстрах" та "Аерофлот". І то схибив.
Тут так: "Закон суров - но это закон".
Як я це бачу: іде захист і орендодлавця: принаймні 1 раз на рік він може розірвати Договір оренди, попередивши орендаря за 45 діб. А в цьому - захист орендаря від несподіванок.
Більше я розказати не можу, спеціально шукати текст Закону та вивчати його немає потреби, доповів те, що чую від наших "чорних рієлторів".
Додано: Чет 06 лип, 2023 20:55
«Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка»
Сьогодні у справах був в одній юридичній конторі.
Там сиділи юристи збентежені подією.
Вони дуже дуже дуже ретельно готували документи на отримання ВНП в Туреччині за фактом оренди квартири росіянину:
- всі фінансові документи: працює там то і там то офіційно, доходи ось такі і такі.
- виписки руху коштів по рахункам.
- всі документи по оренді квартири на 1 рік.
- ретельно розроблений План «подорожі по Туреччині», розписаний майже щоденно до травня наступного року.
- навіть заброньовані готелі під час «туристичних подорожей», які частково оплачені.
- квиток на виліт з Туреччини в травні 2024 року.
Скажімо так: так повністю і ретельно підготовлений пакет документів я бачив вперше.
Міграційна служба ВІДМОВИЛА.
Залишити Туреччину на протязі 10 діб.
Ось так Туреччина бореться з окупантами України.
Ну хоч так.
На днях планується підписання в Анкарі дуже важливих українсько-турецьких Угод.
Додано: Чет 06 лип, 2023 21:34
тоді це не "локал ужитковий", а "спіжарня"
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