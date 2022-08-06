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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 725726727728
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:27

  flyman написав:
  BIGor написав:[І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську

навіщо купувати приміщення під комерцію?

А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34

  ЛАД написав:Не совсем так.
Это даёт возможность длительной аренды, но ничего не гарантирует ни арендатору, ни арендодателю на длительный срок.
Арендатор тоже обязан заранее предупредить о разрыве (не продлении) договора?
Если не предупредил, то...?

Гарантію як відомо, давав тільки "Госстрах" та "Аерофлот". І то схибив.
Тут так: "Закон суров - но это закон".
Як я це бачу: іде захист і орендодлавця: принаймні 1 раз на рік він може розірвати Договір оренди, попередивши орендаря за 45 діб. А в цьому - захист орендаря від несподіванок.

Більше я розказати не можу, спеціально шукати текст Закону та вивчати його немає потреби, доповів те, що чую від наших "чорних рієлторів".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:55

Сьогодні у справах був в одній юридичній конторі.
Там сиділи юристи збентежені подією.
Вони дуже дуже дуже ретельно готували документи на отримання ВНП в Туреччині за фактом оренди квартири росіянину.

Скажімо так: так повністю і ретельно підготовлений пакет документів я бачив вперше.
Міграційна служба ВІДМОВИЛА.
Залишити Туреччину на протязі 10 діб.
Ось так Туреччина бореться з окупантами України.
Ну хоч так.
На днях планується підписання в Анкарі дуже важливих українсько-турецьких Угод.
Дружня Болгарія в четвер відмовила Україні у військовій допомозі.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 лип, 2023 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:34

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:[І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську

навіщо купувати приміщення під комерцію?

А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.

тоді це не "локал ужитковий", а "спіжарня"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:06

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав: навіщо купувати приміщення під комерцію?

А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.

тоді це не "локал ужитковий", а "спіжарня"

Спіжарня (погріб?) може у совкових будинках, не знаю. Знаю що у забудовників - комурка локаторська.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:27

СПІЖА́РНЯ, і, жін., заст., діал. Комора. — А в спіжарні — боже кріпкий!.. М'яса, сала.. І довжезний ряд ковбас (Іван Франко, XII, 1953, 30).

lokal użytkowy a business establishment (гугл-перекладач: господарські приміщення);
lokal mieszkalny — private accommodation
lokal wyborczy — polling station
lokal biurowy — office (space)
nocny lokal — night club
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:35

  akurt написав:СПІЖА́РНЯ, і, жін., заст., діал. Комора. — А в спіжарні — боже кріпкий!.. М'яса, сала.. І довжезний ряд ковбас (Іван Франко, XII, 1953, 30).

lokal użytkowy a business establishment (гугл-перекладач: господарські приміщення);
lokal mieszkalny — private accommodation
lokal wyborczy — polling station
lokal biurowy — office (space)
nocny lokal — night club

Добре, і де тут комурка локаторська?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:54

  Faceless написав:
beee написав:
  beee написав:Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч

Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз


мабуть у залізничників класова ненавість до бігунців
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

fox767676 написав:
  Faceless написав:
beee написав:[quote="5592829:beee"]Кстати, буквально вчерашнее сравнение с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч

Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз


мабуть у залізничників класова ненавість до бігунців[/quote]Жена с детьми и полный вагон женщин по дороге в Киев бігунці. Хоча чему удивляться.
Кстати, закрывая тему, в 10 утра кондиционер всё таки включили на час. Начальник поезда на совещание пришёл -угатовагищи
beee
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